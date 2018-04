Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Hokejistke Severne Koreje so ugnale Slovenke s 5:4. Foto: BoBo Dodaj v

Drugi poraz Risinj v Mariboru

Favoritnje so Nizozemke

4. april 2018 ob 10:46

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V Mariboru poteka svetovno prvenstvo za hokejistke v diviziji II. Za preboj iz četrtega v tretji kakovostni razred svetovnega hokeja se borijo tudi Slovenke, ki proti Severni Koreji izgubile s 4:5.

To je drugi poraz Risinj na prvenstvu. V prvem krogu so s 6:0 premagale Mehiko, v drugem pa z 1:2 izgubile proti Nizozemski. Gole za slovensko ekipo so proti Severni Koreji prispevale Eva Dukarič, Sara Confidenti, Pia Pren in Irena Kraner.

Nizozemska, ki velja za favorizirano za preboj v višji razred, je po treh krogih tako kot Velika Britanija še neporažena na vrhu lestvice z devetimi točkami. Slovenija je na tretjem mestu s tremi, kolikor jih imata tudi Severna Koreja in Avstralija. Zadnja je Mehika, ki je edina še brez zmage.

Slovenke se bodo v sredo v 4. krogu ob 20. uri pomerile z Veliko Britanijo.

R. K.