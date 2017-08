Drugi poraz Slovenk v boju za SP

Boljše so bile Belgijke

24. avgust 2017 ob 19:00

Rotterdam - MMC RTV SLO

Slovenske odbojkarice so v 3. krogu dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo drugič izgubile. Po tem, ko so jih porazile Bolgarke, so v Rotterdamu morale priznati premoč še Belgijkam, ki so slavile s 3:1 (24, 13, -23, 23).

S tem so Slovenke izgubile realne možnosti, da bi se uvrstile na eno izmed prvih dveh mest, ki bi jima zagotovili mesto na prvenstvu.

V petek se bodo Slovenke pomerile z gostiteljicami, Nizozemkami, ki so prve dve tekmi proti Grčiji in Belgiji gladko dobile. Nizozemke so Slovenke nadigrale tudi na zadnjem evropskem prvenstvu.

Več sledi ...

KVALIFIKACIJE ZA SVETOVNO PRVENSTVO

ROTTERDAM, 3. krog, skupina G

SLOVENIJA - BELGIJA

1:3 (24, 13, 23, 23)

BOLGARIJA - GRČIJA

3:1 (24, 21, 21, 17)

Ob 19.30:

NIZOZEMSKA - ČEŠKA

Vrstni red: Bolgarija 9, Nizozemska 6, Belgija 5, Slovenija 3, Češka 1, Grčija 0 točk.

Na svetovno prvenstvo na Japonsko se uvrstita prvouvrščeni reprezentanci.

D. S.