Kapetan Andrej Kraševec bo moral pripraviti dekleta za obračun s Švedsko. Foto: www.alesfevzer.com

Drugi poraz slovenskih tenisačic v Talinu

Edino točko priigrala Nina Potočnik

8. februar 2018 ob 20:27

Talin - MMC RTV SLO

Slovenska ženska teniška reprezentanca je v drugem dvoboju prve evroafriške skupine Pokala Fed v Talinu izgubila proti Madžarski z 1:2.

V prvem dvoboju je Nina Potočnik premagala Anno Bondar s 6:4 in 6:2. Potočnikova je v svojem uvodnem nastopu izvrstno opravila nalogo. 98 mest na lestvici WTA slabše uvrščeno in pet mesecev mlajšo madžarsko igralko je nadigrala v vseh prvinah teniške igre. Bondarjeva je imela eno samo priložnost za brejk, na drugi strani pa je Potočnikova izkoristila tri. Razmerje v osvojenih točkah je bilo 64:45.

V drugem obračunu je Tamara Zidanšek izgubila proti Fanny Stollar, ki je bila boljša s 6:4 in 6:4. V izenačenem dvoboju, trajal je uro in 13 minut, sta obe igralki slabše servirali, še posebej težko sta osvajali točke na drugi servis. V obeh nizih je bilo izenačeno, a se je obakrat sreča in igra nagnila na stran Madžarke, ki je skupaj osvojila precej več točk (72:55). V dvoboju je bilo veliko odvzemov servisa, pri čemer je bila uspešnejša Stollarjeva - šest brejkov proti štirim.

Odločitev o zmagovalkah je padla v igri dvojic, slovenska naveza Kaja Juvan/Tamara Zidanšek pa je po uri in 23 minutah morala priznati premoč madžarski kombinaciji Dalma Galfi/Fanny Stollar, ki je zmagala s 6:4 in 6:3. V prvem nizu sta imeli Slovenki nekaj lepih priložnosti v prvem nizu, imeli sta tudi prednost s 3:2. Drugi niz sta zelo slabo začeli in pri zaostanku 0:5 ni bilo veliko možnosti za preobrat. Tri zaporedne igre sta še dobili, a to je bilo premalo za preobrat.

Kraševec po porazu razočaran

"Nina je igrala dobro. Držala se je navodil in s čvrsto igro z osnovne črte prisilila nasprotnico k napakam. V drugem nizu je povečala zanesljivost začetnega udarca in zmaga je bila na dosegu. Žal se ni izšlo Tamari Zidanšek, ki je delovala nekoliko slabše kot včeraj, a vedeti je treba, da je Stollarjeva kar nekajkrat zadela rob črte in dosegla nekaj točk z dotikom mreže. Pri dvojicah pa lahko rečem, da je bil prvi niz ključen, to je bil niz izgubljenih priložnosti, v drugem pa sta Madžarki hitro povedli in večjih možnosti ni bilo. Priznam, da sem razočaran, a jutri igramo s Švedsko in potem bomo videli, kdo nas čaka v zadnji tekmi Pokala Federacij," je poudaril kapetan Andrej Kraševec.

V Talinu nastopa 14 reprezentanc, ki so razdeljene v štiri skupine. Zmagovalke skupin se bodo potegovale za dve mesti v kvalifikacijah za drugo svetovno skupino, zadnjeuvrščene bodo igrale za obstanek v prvi evroafriški skupini, druge pa bodo še eno leto članice prve evfroafriške skupine.

1. EVROAFRIŠKA SKUPINA, skupina C



Talin (trda podlaga):

SLOVENIJA - MADŽARSKA 1:2



Potočnik - Bondar 6:4, 6:2



Zidanšek - Stollar 4:6, 4:6



Juvan/Zidanšek - Galfi/Stollar 4:6, 3:6

A. G.