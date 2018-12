Dodaj v

Drugi zaporedni hat-trick Ovečkina za novo zmago

Pittsburgh doma ugnal Boston

15. december 2018 ob 08:34,

zadnji poseg: 15. december 2018 ob 09:47

Raleigh - MMC RTV SLO

Hokejisti Washingtona so v noči na soboto po kazenskih strelih premagali Carolino (5:6). Blestel je Alex Ovečkin, ki je dosegel hat-trick.

Alex Ovečkin je bil na tekmi v Raleighu razred zase. Foto: Reuters

Zimzeleni napadalec Washingtona je podaljšal niz tekem, na katerih je dosegel vsaj točko na 13. To je bil zanj že 22. hat-trick v karieri in drugi zapored, potem ko je trikrat zadel v polno proti Detroitu.



Prvič se je med strelce vpisal v 4. minuti, ko je po podaji Jonasa Siegenthalerja z leve strani izenačil na 1:1, potem ko je že v 47. sekundi Carolino v vodstvo popeljal Jordan Martinook.



Le svoje delo opravljam. Vsi želimo dosegati zadetke. V tej ligi je to zelo težko. Imam srečo, da igram s skupino zelo dobrih igralcev, ki mi pripravljajo priložnosti. Moja naloga je, da opravim svoje delo. Alex Ovečkin, napadalec Washingtona

Na krilih izjemnega Sebastiana Ahoja je Carolina povedla že s 4:1, a so se Capitalsi vrnili. Najprej je Tom Wilson zmanjšal zaostanek na 4:2, še drugič se je Ovečkin med strelce vpisal v 38. minuti. Ruski zvezdnik si je lepo pripravil prostor, nato pa s strelom iz zapestja matiral nemočnega Scotta Darlinga.



Sredi zadnje tretjine je Washington prvič povedel, Ovečkin je po podaji Johna Carlsona ponovil vajo iz četrte minute in v igri z igralcem več zadel za 5:4. Podaljšek je štiri minute pozneje izsilil Justin Williams.



Ruski veteran je dvakrat zadel s silovitim strelom z leve strani. Foto: Reuters

V podaljšku sta mreži obmirovali, zmagovalca so odločili kazenski streli. Zmagovitega je v šesti seriji dosegel Jakub Vrana. To je bila za ekipo iz ameriške prestolnice četrta zaporedna zmaga in druga zaporedna, na kateri je zabila šest golov.



Liga NHL, tekme 14. decembra:

NEW JERSEY - VEGAS * 5:4

NY RANGERS - ARIZONA * 3:4

PITTSBURGH - BOSTON 5:3

DETROIT - OTTAWA 2:4

ST. LOUIS - COLORADO * 4:3



Hokejist Winnipega Mark Scheifele je takole zadel za zmago v Chicagu. Foto: Reuters

CHICAGO - WINNIPEG * 3:4

* - v podaljšku

CAROLINA - WASHINGTON ** 5:6

** - kazenski streli

EDMONT

Ryan O'Reilly je bil mož odločitve v St. Louisu. Foto: Reuters

ON - PHILADELPHIA 4:1

Vzhodna konferenca:



Lestvica: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 33 25 7 1 51 TORONTO MAPLE LEAFS 32 21 10 1 43 BUFFALO SABRES 32 19 9 4 42 WASHINGTON CAPITALS 31 19 9 3 41 BOSTON BRUINS 32 17 11 4 38 MONTREAL CANADIENS 32 16 11 5 37 COLUMBUS BLUE JACKETS 31 17 12 2 36 PITTSBURGH PENGUINS 31 14 11 6 34 ------------------------------------- NEW YORK ISLANDERS 30 14 12 4 32 NEW YORK RANGERS 31 14 13 4 32 OTTAWA SENATORS 33 14 15 4 32 DETROIT RED WINGS 33 14 15 4 32 CAROLINA HURRICANES 31 13 13 5 31 NEW JERSEY DEVILS 30 11 13 6 28 PHILADELPHIA FLYERS 30 12 14 4 28 FLORIDA PANTHERS 30 11 13 6 28

Zahodna konferenca:



Lestvica T Z P PK To WINNIPEG JETS 32 21 9 2 44 NASHVILLE PREDATORS 32 21 10 1 43 CALGARY FLAMES 32 20 10 2 42 COLORADO AVALANCHE 32 17 9 6 40 SAN JOSE SHARKS 33 17 11 5 39 EDMONTON OILERS 33 18 12 3 39 ANAHEIM DUCKS 33 17 11 5 39 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 34 18 14 2 38 ------------------------------------- MINNESOTA WILD 31 17 12 2 36 DALLAS STARS 32 16 13 3 35 VANCOUVER CANUCKS 34 14 16 4 32 ARIZONA COYOTES 31 14 15 2 30 ST. LOUIS BLUES 30 12 14 4 28 CHICAGO BLACKHAWKS 34 10 18 6 26 LOS ANGELES KINGS 33 11 20 2 24

Tekme 15. decembra:

MINNESOTA - CALGARY

MONTREAL - OTTAWA

FLORIDA - TORONTO

NY ISLANDERS - DETROIT

PITTSBURGH - LOS ANGELES

WASHINGTON - BUFFALO

COLUMBUS - ANAHEIM

NASHVILLE - NEW JERSEY

COLORADO - DALLAS

VANCOUVER - PHILADELPHIA

Mitja Lisjak