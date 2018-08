Drugi zgodovinski četrtek - koliko slovenskih klubov bo napredovalo?

Začetek vseh štirih tekem med 20.15 in 21.00

2. avgust 2018 ob 10:15

Domžale,Maribor,Bukarešta,Belfast - MMC RTV SLO

Še drugi četrtek zapored bodo v Evropi nastopili štirje slovenski klubi, kar se predtem še nikoli ni zgodilo. V najtežjem položaju je Rudar, Olimpija pa v najboljšem, medtem ko Domžale in Maribor doma začenjata z izhodišča 0:0.

Najslabše v 2. predkrogu Evropske lige kaže Velenjčanom, ki so prvo tekmo proti Steaui oz. FCSB doma izgubili z 0:2. Skupaj s poraznima predstavama na začetku Prve lige, kjer brez točk in z razliko v golih 1:8 knapi zasedajo zadnje mesto, bi tako četa Marijana Pušnika v Bukarešti (od 20.30 dalje) res potrebovala čudež za napredovanje. V primeru podviga in nadomestitev dveh golov zaostanka, bi se Rudar v 3. krogu kvalifikacij pomeril z boljšim iz obračuna med Slavijo Sofijo in Hajdukom. Splitčani so prvo tekmo dobili z 1:0.

Olimpija Ljubljana je severnoirskega prvaka Crusaders na prvi tekmi v Stožicah ugnala s kar 5:1 in si tako praktično že zagotovil mesto v 3. predkrogu, kjer na zmagovalca dvoboja že čaka sredin poraženec 2. predkroga Lige prvakov HJK Helsinki, katerega je član tudi nekdanji zmag Filip Valenčič. Na povratni tekmi v Belfastu, ki se bo začela ob 21.00, tako v ospredju ne bo goli dvoboj s križarji, temveč, kako se bodo zeleno-beli odzvali na torkove dogodke, ko je Milan Mandarić odpustil trenerja Ilijo Stolico. Ob kar precej spremenjenem moštvu, ki je odpotovalo na Severno Irsko, bo pomembno ali bodo Ljubljančani sploh zadevali: na 5 uradnih tekmah so mrežo nasprotnikov tresli samo proti Crusaders.

Maribor pred dobro napolnjenimi tribunami Ljudskega vrta načrtuje preskok Čihure, ki pa je pred tednom dni v Tbilisiju iztržila ugodnih 0:0. Gruzijci bi lahko prišli do presenečenja že z remijem, pri katerem bi dosegli vsaj en zadetek. Vijoličasti so zaradi svojega evropskega pedigreja in koeficienta seveda nesporni favoriti, a nedeljska tekma z Muro (0:0) je bilo resno opozorilo, da se lahko zaplete, če ne bodo izkoristili priložnosti. Zaigral naj bi tudi letos ključni vezist Amir Dervišević, za dvig samozavesti so v sredo oznanili podaljšanje pogodbe s kapetanom Marcosom Tavares. Izbrance Darka Milaniča v primeru uspeha čaka zmagovalec dvoboja Osijek - Rangers, na prvi tekmi so bili na Hrvaškem z 1:0 boljši Škoti.

Domžale imajo enako izhodišče proti favorizirani Ufi, za katero igra kapetan Slovenije Bojan Jokić. Ravbarje opogumljajo dobre igre z začetka Prve lige, kjer so s stoodstotnim izkupičkom na 1. mestu. Na drugi strani so ruski debitanti v evroskih tekmovanjih obe prvi tekmi sezone odigrali 0:0, obe doma. Proti Domžalčanom so imeli kar nekaj sreče, da so bili strelci v rumenem nenatančni, zato pa so v ponedeljek ohranili nedotaknjeno mrežo proti prvaku Rusije Lokomotivu Moskvi. Če bo varovancem Simona Rožmana uspelo, bodo v nadaljevanju igrali proti boljšemu iz para Honved - Progres Niedercorn (Luksemburg). Madžari so prvi dvoboj v Budimpešti dobili z 1:0.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratne tekme

Danes ob 20.15:

MARIBOR - ČIHURA (GRU) - 0:0

Ob 20.30:

DOMŽALE - UFA (RUS) - 0:0

STEAUA - RUDAR VELENJE - 2:0

Ob 21.00:

CRUSADERS (S. IRS) - OLIMPIJA - 1:5

V oddebeljenem tisku izidi prvih tekem.

VIDEO Jokićevo prvo klubsko gostovanje v Sloveniji

VIDEO Milanič: Zapreti moramo pot do naših vrat

VIDEO Kronaveter se je vrnil v igralski kader Olimpije

VIDEO Jokić: Verjamemo v napredovanje

VIDEO Tavares bo tudi po karieri ostal v Mariboru

VIDEO Ilić za menjavo trenerja izvedel v avtomobilu z ženo

VIDEO Domžale želijo prek Ufe v 3. predkrog Evropske lige

To. G.