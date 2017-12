Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 12 glasov Ocenite to novico! James Harden je za dve metal 9/14, za tri pa 6/14. V 41 minutah je prispeval še štiri skoke, osem podaj in tri ukradene žoge, a jih je tudi izgubil osem. Foto: Reuters Austin Rivers je 36 točkam (11/25 iz igre) dodal še sedem podaj. Foto: Reuters Josh Richardson je bil s 24 točkami drugi strelec Miamija. Foto: Reuters Detroit je doma premagal New York (104:101). Na fotografiji dvoboj Andreja Drummonda, ki je vpisal 18 točk in 15 skokov, in Kristapsa Porzingisa, ki je bil z 29 točkami prvi strelec tekme. Foto: Reuters Golden State Warriorsi so v Oaklandu na kolena spravili Los Angeles Lakerse (113:106). Pri prvakih je bil s 33 točkami najbolj razigran Kevin Durant. Foto: Reuters Dodaj v

Drugič zapored 51 točk Hardna, a tudi drugi poraz Houstona v nizu

Miami brez Dragića do zmage

23. december 2017 ob 08:03

Houston - MMC RTV SLO

V sredo in petek sta v Toyota Centru gostovali moštvi iz Los Angelesa. Obema je James Harden nasul 51 točk, a so se tako Lakersi kot Clippersi iz Houstona vrnili z zmago.

Vrsta Doca Riversa je slavila s 128:118. Najboljši gostujoči strelec je bil njegov sin Austin Rivers, ki je prispeval 36 točk. Potem ko jih je v prvem delu dal le šest, so mu med odmorom soigralci dejali, "naj bo agresivnejši". Upošteval je navodila in Clipperse popeljal do zmage. Dodal jih je še 30 za osebni rekord kariere. "Če smo želeli zmagati, sem moral igrati agresivneje v napadu. Bil sem popolnoma osredotočen na to," je povedal Rivers. S klopi je 32 točk dodal nekdanji košarkar Raket Lou Williams.

Ko je Harden proti Lakersom dosegel 51 točk, so Rocketsi izgubili prvič po 14 zaporednih zmagah. Zdaj so šele drugič v tej sezoni klonili dvakrat v nizu. "Igrali so dobro in zadeli nekaj težkih pomembnih metov. Nismo igrali, kot bi morali," je po porazu dejal domači trener Mike D'Antoni, ki ni mogel računati na Chrisa Paula, nekdanjega člana Clippersov. Pogrešal je tudi Clinta Capelo, na drugi strani pa sta bila najbolj vidni odsotnosti Blaka Griffina in Patricka Beverleyja, ki je bil poleti del posla za Paula.

Rivers je nekaj manj kot tri minute pred koncem zadel izza črte za vodstvo 117:111. Na drugi strani je z dvema prostima metoma odgovoril Ryan Anderson, a je zatem za novih +8 položil C. J. Williams. Lou Williams je s četrto trojko v zadnji četrtini povedel s 122:113, zatem pa je Harden izgubil žogo. Ko je Rivers po minuti odmora, ki jo je zahteval D'Antoni, znova zadel izza črte, je bil dvoboj odločen. Nato je bil Harden še izključen, ko je prejel tehnično napako.

Postal je prvi košarkar v zgodovini franšize, ki je na zaporednih tekmah vknjižil več kot 50 točk. Hkrati je prvi igralec v Ligi NBA, ki je na dveh tekmah v nizu vpisal vsaj 50 točk, po Kobeju Bryantu, ki mu je to marca 2007 uspelo kar štirikrat zapored. "Nič ne šteje, izgubili smo," je bil Harden kratek o tekmi, veliko pa je imel po srečanju povedati glede sodniških napak. Houston je prvo mesto v ligi zdaj prepustil Golden Statu.

Miami brez Dragića do zmage

Miami ima še naprej ogromno težav s poškodbami. Manjka tudi Goran Dragić, a Heati so vseeno na domačem parketu ugnali Dallas s 113:101. Vodili so vse srečanje, prvo ime ob zmagi pa je bil Wayne Ellingtoni. Z 28 točkami je izenačil osebni rekord, hkrati pa z osmimi trojkami poskrbel za najboljši dosežek v svoji karieri. Oba polčasa so gostitelji izvrstno začeli, saj so obakrat naredili serijo 12:0.

Tekme 22. decembra:

DETROIT - NEW YORK 104:101

Harris 24, Drummond 18 in 15 skokov; Porzingis 29.



ORLANDO - NEW ORLEANS 97:111

Simmons 22; Cousins 26 in 11 skokov, Holiday 24.



BROOKLYN - WASHINGTON 119:84

Hollis-Jefferson 21 in 11 skokov, LeVert 17; Oubre Jr. 13.



MIAMI - DALLAS 113:101

Ellington 28, Richardson 24, Dragić je poškodovan; Ferrell 23.

HOUSTON - LA CLIPPERS 118:128

Harden 51 (15/28 iz igre); Rivers 36, Williams 32.



MILWAUKEE - CHARLOTTE 109:104

Middleton 28, Antetokounmpo 26; Walker 32.



OKLAHOMA CITY - ATLANTA 120:117

Westbrook 30 in 15 podaj, Anthony 24; Belinelli 27.



PORTLAND - DENVER 85:102

McCollum 15; Jokić 27, Chandler 21.



GOLDEN STATE - LA LAKERS 113:106

Durant 33, Bell 20 in 10 skokov; Kuzma 27 in 14 skokov.

Tekme 23. decembra:

TORONTO - PHILADELPHIA

CHARLOTTE - MILWAUKEE

INDIANA - BROOKLYN

WASHINGTON - ORLANDO

ATLANTA - DALLAS

BOSTON - CHICAGO

MIAMI - NEW ORLEANS

MEMPHIS - LA CLIPPERS

UTAH - OKLAHOMA CITY

GOLDEN STATE - DENVER

PHOENIX - MINNESOTA

LA LAKERS - PORTLAND

SACRAMENTO - SAN ANTONIO

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 35 26 9 74,3 TORONTO RAPTORS 30 22 8 73,3 CLEVELAND CAVALIERS 33 24 9 72,7 INDIANA PACERS 32 18 14 56,2 MILWAUKEE BUCKS 30 17 13 56,7 WASHINGTON WIZARDS 32 17 15 53,1 DETROIT PISTONS 32 18 14 56,2 NEW YORK KNICKS 32 17 15 53,1 --------------------------------------- MIAMI HEAT 32 17 15 53,1 PHILADELPHIA 76ERS 31 14 17 45,2 BROOKLYN NETS 31 12 19 38,7 CHARLOTTE HORNETS 32 11 21 34,4 ORLANDO MAGIC 33 11 22 33,3 CHICAGO BULLS 31 10 21 32,3 ATLANTA HAWKS 32 7 25 21,9 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 31 25 6 80,6 GOLDEN STATE WARRIORS 32 26 6 81,2 SAN ANTONIO SPURS 33 22 11 66,7 MINNESOTA TIMBERWOLVES 32 19 13 59,4 PORTLAND TRAIL BLAZERS 32 16 16 50,0 OKLAHOMA CITY THUNDER 32 17 15 53,1 DENVER NUGGETS 32 17 15 53,1 NEW ORLEANS PELICANS 32 16 16 50,0 --------------------------------------- UTAH JAZZ 33 15 18 45,5 LOS ANGELES CLIPPERS 31 13 18 41,9 LOS ANGELES LAKERS 30 11 19 36,7 SACRAMENTO KINGS 31 11 20 35,5 PHOENIX SUNS 34 12 22 35,3 DALLAS MAVERICKS 33 9 24 27,3 MEMPHIS GRIZZLIES 32 9 23 28,1

Tilen Jamnik