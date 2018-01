Kulm: Veter tekmo prestavil za pol ure

Pred smučarskimi skakalci je druga tekma poletov na Kulmu. Zaradi premočnega ventra so v Avstriji odpovedali kvalifikacije. Na štartu bo tako vseh 57 skakalcev.

Pod hribom Kulmkogel bo letelo šest slovenskih orlov. Pet jih je v soboto osvojilo točke svetovnega pokala. Za finale je bil prekratek le Žiga Jelar. Najboljši je bil sprva Jernej Damjan, ki je zasedel peto mesto, a je bil zaradi nepravilnega dresa pozneje diskvalificiran. Priznali so mu prvi skok in tako je bil uvrščen na 29. mesto. Nato je bil najboljši Slovenec Peter Prevc, rekorder kulmske velikanke, ki je zasedel šesto mesto.

Zaradi diskvalifikacije Norvežana Johanna Andreaj Forfanga so drugi Slovenci pridobili po dve mesti. Anže Semenič je z osmim mestom popravil najboljšo uvrstitev v karieri. Tako kot starejši brat je tudi Domen Prevc prišel do najboljšega izida v sezoni, ko je bil 11., 18. pa je bil Tilen Bartol. Na vrhu sta bila dva Norvežana, Andreas Stjernen, ki je prvič v karieri zmagal, in Daniel Andre Tande, ki je poletel do 240,5 m, kar je največ letos na Kulmu. Tretji je bil Švicar Simon Ammann.

Poleti v Avstriji so nekakšna generalka pred drugim vrhuncem olimpijske zime, svetovnim prvenstvom v poletih, ki bo od četrtka naprej v Oberstdorfu. Na letalnici Heinija Klopferja bo zlato medaljo izpred dveh let branil Peter Prevc, ki je kot drugi Slovenec postal svetovni prvak v poletih prav na napravi med vasicama Tauplitz in Bad Mitterndorf.

