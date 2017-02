Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Duda Sanadze je bil s 14 točkami najboljši strelec tekme v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Državni prvaki v prvi četrtini dosegli le tri točke

Sixt Primorska prehitela Helios na šestem mestu

11. februar 2017 ob 23:31

Domžale - MMC RTV SLO

V 18. krogu Lige Nova KBM je državni prvak Helios Suns doživel že osmi poraz. Pred domačimi gledalci je z 49:65 klonil proti Sixt Primorski.

Domžalčani so v prvi četrtini dosegli le tri točke in zaostajali za 21 točk (3:24). Koprčani so v nadaljevanju hitro prišli do najvišje prednosti na tekmi (6:31), potem pa so imeli krizo tudi sami, saj se je do konca prvega polčasa prednost stopila le na +9 (27:36). A preobrata nato le ni bilo, večji del nadaljevanja so imeli gostje vsaj deset točk naskoka.

Pri zmagovalcih je bil najboljši strelec Duda Sanadze s 14 točkami, 10 točk in 10 skokov je zbral Vjekoslav Petrović, pri Heliosu pa je bil edini z dvoštevilčnim strelskim dosežkom Urban Oman (10).

18. krog:

HOPSI POLZELA - KRKA

64:70 (22:20, 19:17, 13:18, 10:15)

Čup 14, Čebašek 13; Curry in Dimec 14.

PORTOROŽ - ROGAŠKA

58:108 (11:22, 17:26, 22:32, 8:28)

Škerbec 12, Borse in Radaković po 11; Đuranović 18, Johns 16, Davis in Šakotić po 14.

ŠENČUR GGD - TERME OLIMIA

61:76 (18:22, 12:21, 13:14, 18:19)

Pavić 17; Strnad 19, Janc 14.

ZLATOROG LAŠKO - LTH CASTINGS

89:63 (26:12, 25:21, 22:8, 16:22)

Miljković 18, Tratnik 16; Grum 16.

HELIOS SUNS - SIXT PRIMORSKA

49:65 (3:24, 24:12, 12:16, 10:13)

Oman 10; Sanadze 14, Petrović 10.

Sreda, 1. marca, ob 18.00:

TAJFUN - UNION OLIMPIJA

Lestvica:

KRKA 18 15 3 33 ZLATOROG 18 14 4 32 UNION OLIMPIJA 18 14 4 32 HOPSI POLZELA 18 12 6 30 ROGAŠKA 18 12 6 30 SIXT PRIMORSKA 18 10 8 28 ------------------------------------ HELIOS SUNS 18 10 8 28 TAJFUN 17 8 9 25 ŠENČUR GGD 18 6 12 24 TERME OLIMIA PODČETRTEK 18 4 14 22 LTH CASTINGS 18 1 17 19 PORTOROŽ 17 1 16 18

M. R.