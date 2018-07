Dumoulin: Mislim, da me bo Roglič premagal na kronometru

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 18 glasov Ocenite to novico! Primož Roglič je na spustu ušel Tomu Dumoulinu in Geraintu Thomasu. Foto: Reuters VIDEO Roglič tudi na kronometru... VIDEO Roglič (znova) dokazal, d... VIDEO Pogovor s Primožem Roglič... VIDEO Zadnjih pet kilometrov Ro... Dodaj v

27. julij 2018 ob 22:00

Laruns - MMC RTV SLO

V soboto bo na sporedu predzadnja etapa Dirke po Franciji, odločitev bo padla na 31 km dolgem kronometru. Tom Dumoulin ima le 19 sekund prednosti pred Primožem Rogličem, ki pa je v silovitem naletu.

Boj za drugo mesto se bo razplamtel v soboto. Nizozemec, ki je lani postal svetovni prvak v vožnji na čas, se zaveda, da ga čaka izjemno težka naloga. "Mislim, da me bo Roglič na kronometru premagal. Bomo videli," je napovedal kapetan ekipe Sunweb.

Dumoulin jezen na motorista

"Rogliča nikakor nisem uspel prehiteti na vzponu. Bil sem na limitu, več preprosto ni šlo. Na spustu mi nihče ni pomagal, le Froome mi je malo. Primož je bil tokrat najmočnejši, drvel je na spustu. Moram se mu pokloniti ob tej zmagi. Vseeno moram reči, da sem izgubil priključek na ravnem delu po spustu, ko je Roglič vozil za motoristom. Res je smešno, da sem izgubil priključek na ravnem delu. Šprintal sem, vendar nikakor nisem uspel priti bližje. Roglič ni prav nič kriv in njegova zmaga je zaslužena," je pojasnil Dumoulin, ki se seveda ni pritožil na končni vrstni red.

Roglič 13 sekund pred Froomom

Roglič bo šel na progo med Saint Pee sur Nivellom in Espelettom ob 16.25. "Seveda je boljše imeti 13 sekund prednosti pred Froomom kot pred etapo, ko sem imel toliko zaostanka. Jutri je nov dan in čaka nas nov izziv. Težko je reči, kaj vse je še dosegljivo. Osredotočiti se je treba na stvari, ki jih lahko obvladujemo. Čaka nas še velik izziv na kronometru," je razmišljal Roglič.

Thomas: Letos se lahko vsa smola poplača

Poleg Rogliča je bil dobre volje na cilju tudi Geraint Thomas. "Zelo sem vesel, da je zadnja gorska etapa za nami. Dumoulin je bil najbolj nevaren za nas, zato smo ga pustili, da je sam lovil Rogliča, ki je bil danes najmočnejši. Dumoulin me je skušal napasti, vendar je imel v mislih tudi branjenje drugega mesta. Taktično sem odpeljal brezhibno, vseskozi sem imel Dumoulina pod nadzorom. Nisem bil pod velikim pritiskom. Še najbolj stresen trenutek je bil, ko je odpadel Froome, vendar sem bil prepričan, da se bo lahko na spustu vrnil," je bil zadovoljen 32-letni Valižan.

Rumeno majico bo zanesljivo pripeljal na Elizejske poljane, če ne bo kakšnega hujšega padca, saj ima kar dve minuti in pet sekund naskoka pred Dumoulinom. "Naša ekipa je fenomenalna. Vsi kolesarji so odlično pripravljeni na Touru. Ne le noge, predvsem so pomembne glave. Nobene panike ni, ko nas kdo napade. Egan Bernal je eden največjih kolesarskih talentov, na gorskih etapah je bil sijajen. V preteklosti sem imel tudi nekaj smole, a letos se lahko vse poplača, še en dan moram zdržati," je bil nasmejan Thomas.

Prenos kronometra si lahko od 15.00 naprej ogledate na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

