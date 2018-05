Dumoulin v Jeruzalemu z zmago začel obrambo lovorike

Najboljši Slovenec 59. Jan Polanc

4. maj 2018 ob 16:32

Jeruzalem - MMC RTV SLO

Nizozemski kolesar Tom Dumoulin je dobil kronometer v Jeruzalemu, uvodno dejanje 101. Dirke po Italiji, na kateri skupno zmago brani prav Dumoulin.

Dumoulin je 9,9-kilometrsko razgibano in tehnično zahtevno preizkušnjo, ki se je začela in končala ob obzidju t. i. starega mesta (Old City), prevozil v 12 minutah in dveh sekundah, s čimer je za dve sekundi ugnal Avstralca Rohana Dennisa in Belgijca Victorja Campenaertsa.

Padec Frooma na ogrevanju

Britanec Chris Froome, ki lovi edino še manjkajočo zmago na treh največjih dirkah, je z zaostankom 37 sekund osvojil 21. mesto. Froome je na ogledu trase oziroma ogrevanju padel in utrpel odrgnine, ki pa niso bile tako hude, da bi mu preprečile nastop.

Jan Polanc 59.

Od treh Slovencev je bil najboljši Jan Polanc na 59. mestu (+0:56). Matej Mohorič je bil 79. (+1:03), Domen Novak pa 170. (+1:54).

V soboto od Haife do Tel Aviva

V Izraelu bosta v soboto (Haifa-Tel Aviv) in nedeljo (Beršeba-Eilat) še dve etapi, nato pa se bo karavana preselila v Italijo, na Sicilijo.

KOLESARSTVO UCI WORLDTOUR 101. DIRKA PO ITALIJI Jeruzalem, kronometer, 9,9 km: 1. T. DUMOULIN NIZ 12:02 2. R. DENNIS AVS +0:02 3. V. CAMPENAERTS BEL 0:02 4. J. GONCALVES POR 0:12 5. A. DOWSETT VB 0:16 6. P. BILBAO LOPEZ ŠPA 0:18 7. S. YATES VB 0:20 8. M. SCHACHMANN NEM 0:21 9. T. MARTIN NEM 0:27 10. D. POZZOVIVO ITA 0:27 ... 21. C. FROOME VB 0:37 59. J. POLANC SLO 0:56 79. M. MOHORIČ SLO 1:03 170. D. NOVAK SLO 1:54

A. V.