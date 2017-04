Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Kapetan Jonathan Ferland je dvignil pokal za zmagovalca Lige Ebel. Foto: MMC RTV SLO Riley Holzapfel je bil izbran za najkoristnejšega igralca Lige Ebel. V letošnji sezoni je dosegel 34 golov in 42 podaj. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Velika vrnitev Dunajčanov - Pollastrone odločil podaljšek Dunajčani dobili uvodno finalno tekmo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dunaj brez poraza v končnici do naslova v Ligi Ebel

Gol in vratnica Panceta

7. april 2017 ob 23:31

Celovec - MMC RTV SLO

Hokejisti Dunaja so dobili tudi četrto tekmo finala Lige Ebel v Celovcu (2:3). Capitalsi so finalno serijo dobili s 4:0 in v končnici niso izgubili niti ene tekme.

Celovčani, ki so v polfinalu v velikem slogu izločili branilce naslova iz Salburga s 4:2 v zmagah, so na četrti tekmi povedli že v 33. sekundi. Jamie Lundmark je močno sprožil, Matthew Neal pa je spremenil smer ploščka pred vrati. Sodniki so si ogledali posnetek, saj so gostje trdili, da je igral z visoko palico, a zadetek je veljal.

Rafael Rotter je že v 4. minuti izenačil. Ko so imeli Celovčani igralca več, je Taylor Vause krenil v protinapad in lepo zaposlil Andreasa Nödla, ki je zatresel mrežo. Velika napaka KAC-a, ki pa se je pobral ob koncu prve tretjine. Ob "power playu" se je pred vrati Dunaja Žiga Pance sijajno znašel in z bekhendom matiral Davida Kickerta. V sejemski dvorani je zaigrala Golica za peti gol Panceta v končnici.

Ryan McKiernan je v 26. minuti Capitalsom zagotovil novo prednost ob prednosti igralca več. Najlepšo priložnost za izenačenje je imel Pance v 47. minuti, ko je stresel vratnico. V zadnjih dveh minutah so gostitelji poskušali tudi brez vratarja Davida Madlenerja priti do podaljška, a jim ni uspelo.

Dunajski ekipi je v končnici uspelo zmagati prav na vseh 12 tekmah. V četrtfinalu so pometli z Innsbruckom, v polfinalu pa z Bolzanom.

Za Capitalse je šele druga lovorika v avstrijskem prvenstvu, najboljši so bili tudi v sezoni 2004/05. KAC ostaja pri 30 naslovih najboljšega.

Finale, četrta tekma:

KAC Celovec - DUNAJ 0:4

2:3 (2:2, 0:1, 0:0)

4.925; Neal 1., Pance 20.; Rotter 4., Nödl 7., McKiernan 36.



Prva tekma:

DUNAJ - KAC CELOVEC

4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Druga tekma:

KAC CELOVEC - DUNAJ

* 4:5 (3:0, 0:1, 1:3)

* - v podaljšku

Tretja tekma:

DUNAJ - KAC CELOVEC

7:5 (4:3, 1:2, 2:0)

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrali so na štiri zmage.

A. G.