Dunajčani brez poraza do finala Lige Ebel

KAC s sijajno igro izenačil na 2:2

21. marec 2017 ob 23:54

Dunaj, Celovec - MMC RTV SLO

Hokejisti Dunaja so v končnici Lige Ebel še neporaženi. Na četrti polfinalni tekmi so zmagali v Bolzanu (1:4) in se s skupnih 4:0 prebili v finale. KAC je izenačil na 2:2 v zmagah proti Salzburgu.

Capitalsi, ki so bili prvi že v rednem delu, so v končnici v sijajni formi. Bolzano je na četrti tekmi v uvodni tretjini zapravil številne priložnosti.

V 29. minuti so Dunajčani povedli, ko je Aaron Brocklehurst zadel z modre črte ob prednosti igralca več. Pet minut zatem je MacGregor Sharp povišal na 0:2 po protinapadu, saj je Bolzano izvedel menjavo ob najbolj neprimernem trenutku. Marc-Olivier Vallerand je 20 sekund zatem znižal z natančnim strelom pod prečko.

V zadnji tretjini je bil mož odločitve Kelsey Tessier, ki je dvakrat učinkovito zaključil protinapad, potem ko so Italijani vse moči umserili v napad in puščali ogromno prostora na svojem delu ledene ploskve.

"Vse tekme proti Bolzanu so bile izjemno napete in izenačene, zato sem zadovoljen, da smo se že po štirih srečanjih prebili v finale. Zdaj imamo dovolj časa, da se preipravimo za finalne tekme," je pojasnil trener Dunaja Serge Aubin.

Hurtubise blestel v Celovcu

KAC je pred 4.740 gledalci v sejemski dvorani premagal Salzburg s 4:1. Rdeči biki so imeli kar šest poškodovanih igralcev in to se je zelo poznalo. Mark Hurtubise je v 12. minuti zadel po podaji Žige Panceta, nato pa v 25. minuti sijajno pospravil plošček pod preško po podaji Thomasa Kocha.

Alexander Cijan je uspel znižati v 52. minuti, nato pa je Manuel Geier zadel z bližine za 3:1, končni izid pa je postavil Matthew Neal s strelom v nebranjeno mrežo s polovice igrišča, vratar Salzburga Bernhard Starkbaum je že tri minute in 40 sekund pred koncem zapustil vrata, kar pa se ni obrestovalo.

Polfinale, četrti tekmi:

Bolzano - DUNAJ 0:4

1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

4.200; Vallerand 34.; Brocklehurst 29., Sharp 34., Tessier 47., 57.

KAC CELOVEC - SALZBURG 2:2

4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

4.740; Hurtubise 12., 25., M. Geier 53., Neal 57.; Cijan 52.



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage.

A. G.