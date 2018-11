Duncan in Robinson novinca z največjim vplivom

586. del rubrike Športni

28. november 2018 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Ni skrivnost, da je Dallas zaradi predstav Luke Dončića v primerjavi z lansko sezono opazno boljša in uspešnejša ekipa.

Na portalu Športni SOS zategadelj iščemo ekipe, ki so v primerjavi s sezono prej najbolj napredovale. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju vprašanj.



1.262. Kateri igralec je kot novinec v Ligi NBA najbolj dvignil ekipo glede na prejšnjo sezono? Zanima me število zmag in njegov statistični prispevek.

Sandi Pavec

V analizo sem zajel vse sezone od 1967/1968 naprej, ko vsaka ekipa igra po 82 tekem (izključil sem sezoni 1999/2000 in 2012/2013, ker sta bili sezoni po lock-out, v katerih ni bilo odigranih 82 tekem).

Odgovor na vprašanje je Tim Duncan, ki ga je leta 1997 na naboru izbral San Antonio. Spursi so v sezoni 1996/1997 zbrali vsega 20 zmag, na naboru so se odločili za dominantnega krilnega centra. Duncan je v svoji prvi sezoni v povprečju dosegel po 21,1 in 11,9 skoka. San Antonio je v sezoni 1998/1999 dobil kar 56 zmag in tako v primerjavi s preteklo sezono naredil skok +36 zmag.

Ta zgodba je še kako povezana z Davidom Robinsonom. Spursi so imeli takrat v svoji zasedbi še enega dominantnega igralca pod košem, ki je bil glavni vzrok, da je bil San Antonio v 90. letih sila v vzponu. A Admiral se je pred začetkom sezone 1996/1997 poškodoval, sredi leta odigral šest tekem, a se spet poškodoval, kar je pomenilo, da je San Antonio zmogel le 20 zmag. To pa je bil tudi razlog, da je San Antonio lahko leta 1997 izbiral prvi in v svoje okolje pripeljal Duncana. Spursi so nato naenkrat dobili oba visoka igralca in zato tako silovito skočili. Robinson je v sezoni vrnitve 1997/1998 v povprečju dosegal po 21,6 točke.

Zanimivo, ista zgodba daje odgovor na vprašanje o drugem novincu, ki je najbolj vplival na rast svoje ekipe. To je prav David Robinson. San Antonio ga je na naboru izbral že leta 1987, a se je odločil, da dokonča študij. San Antonio je v zadnjem letu njegovega študija (bila je sezona 1988/1989) zbral le 21 zmag. Robinson je pod obroči Lige NBA prvič zaigral leto pozneje in ekipo popeljal do 56 zmag, kar pomeni skok za +35 zmag. V svoji prvi sezoni je v povprečju dosegal po 24,3 točke in 12 skokov. Ekipo je v isti sezoni okrepil še izkušeni Terry Clummings (22,4 točke).

Le še en izstopajoči novinec je krepko pomagal pri ekipi, ki je napredovala za več kot 30 zmag - to je Larry Bird. Boston je v sezoni 1979/1980 zbral 29 zmag, šesti nabor je vnovčil za Birda. Ta je kot novinec dosegel po 21,3 točke in 10,4 skoka, Kelti pa so nabrali 61 zmag (govorimo torej o +32 zmagah).

Vprašanje je bilo poslano v paketu vprašanj o Luki Dončiću, zato le še nekaj črk o povezavi slovenskega košarkarja z uspehom Dallasa. Mavsi so lani dobili 24 zmag. Če bi Dončić in Dallas želela ponoviti zgodbo Tima Duncana, bi morali tako letos dobiti kar 60 tekem. Ekipa ima trenutno razmerje zmag 9-9, kar pomeni, da so trenutno v tempu za 41 zmag. To ni rekordni skok (ti se zgodijo, ko v klub hkrati prideta dva izstopajoča igralca), je pa brez dvoma občuten napredek in korak v pravo smer.

1.263. Ali odgovor na zgornje vprašanje pomeni tudi abosultni rekord? Ali je katera ekipa še bolj napredovala zaradi nakupa zvezdnikov?

Sandi Pavec

Zgornja zgodba iz San Antonia ni rekordna, obstaja le še ena ekipa, ki je v primerjavi s sezono poprej še bolj napredovala. To je Boston, ki je v sezoni 2006/2007 zbral 24 zmag, sezono kasneje pa kar 66, kar pomeni neverjetni skok za +42 zmag.

V tej zgodbi niso bili ključni novinci, ampak pametna odločitev vodstva kluba, ki je kupilo Raya Allena in Kevina Garnetta, ki sta s Paulom Piercom tvorila novo veliko trojko. Boston je v tisti sezoni osvojil tudi zadnjega od 17 naslovov prvaka Lige NBA.

Slavko Jerič