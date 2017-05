Durant: Dosegati veliko točk ni lahko, a pri tem sem najboljši

Utah v zadnji četrtini še vodil, a ...

7. maj 2017 ob 07:33

Salt Lake City - MMC RTV SLO

Košarkarji Golden Stata so le še korak od uvrstitve v konferenčni finale, saj so še tretjič zapored ugnali Utah, tokrat v gosteh s 102:91.

Utah je odigral najboljšo tekmo v seriji, zelo dobro je ustavil dvojec Stephen Curry-Klay Thompson (skupaj sta iz igre metala 7/29), a bil nemočen pri pokrivanju Kevina Duranta. Zadnja okrepitev Bojevnikov je dosegel 38 točk in zbral 13 skokov.

"To bom skušal povedati čim bolj ponižno kot le lahko, a tako igram že dolgo. Kadar koli grem po taki tekmi spat, se počutim, da bi lahko ponovil take tekme. Skušam pa delati tudi druge stvari, igrati v obrambi, poiskati proste igralce in podobno. Dosegati veliko točk sicer ni lahko, a pri tem sem najboljši," je po tekmi razlagal Durant.

Gostitelji so na začetku zadnje četrtine še vodili s 75:74, nato je vlak Golden Stata odpeljal in se ni več obračal.

Četrta tekma bo v noči na torek prav tako v Utahu.

Zahod, polfinale:

UTAH (5) - GOLDEN STATE (1) 0:3

91:102 (17:27, 33:22, 20:23, 21:30)

Hayward 29, Gobert 21 in 15 skokov, Mack 11, Ingles in Diaw po 10; Durant 38 in 13 skokov, Curry 23 (met za tri: 3/11), Iguodala 11, Green 9 in 10 skokov, Thompson 6 (met: 1/9).

Nedelja:

HOUSTON (3) - S. ANTONIO (2) 1:2

Vzhod, polfinale, nedelja:

TORONTO (3) - CLEVELAND (2) 0:3



WASHINGTON (4) - BOSTON (1) 1:2

Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

S. J.