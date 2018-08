Durnik iz Zlatoroga, Šalić pa iz Partizana v Domžale

Ocenite to novico!

Domžalčani bodo nastopali v Ligi ABA 2

2. avgust 2018 ob 19:45

Domžale - MMC RTV SLO, STA

201 cm visoki krilni center Durnik je v povprečju v Ligi Novi KBM dosegal 11,1 točke in 6,2 skoka na tekmo. 21-letni Durnik je bil tudi član mlajših reprezentančnih selekcij, lani je za reprezentanco U20 na evropskem prvenstvu na Kreti dosegal po 15 točk in temu dodajal še 2,9 skoka.

Jovan Beader, trener Helios Suns, je ob prihodu Durnika povedal: "S podpisom Durnika smo dobili mladega slovenskega košarkarja, ki smo ga spremljali in želeli že dalj časa. Verjamem, da se bo dobro vključil v naš sistem in bil tudi pomemben člen ekipe pri izpolnjevanju ciljev v novi sezoni."

Po Mihi Fonu in Nikoli Gajiću je Helios Suns v svoje vrste zvabil še Urbana Durnika, nekdanjega člana Zlatoroga, in Đoka Šalića, ki je nazadnje igral za Partizana.

Šalić okrepitev pod košem

Domžalčani so pod koše pripeljali okrepitev iz Srbije - 22-letnega Šalića, ki je lani pri Partizanu v Ligi ABA dosegal po 7,0 točk in 3,0 skokov na tekmo, še boljši pa je bil v tekmovanju EuroCup, kjer je v statistiko v povprečju vpisoval po 8,0 točke in 4,5 skoka.

Gre za nekdanjega mladinskega in mladega reprezentanta Srbije, ki ima doma dva brona (2012, 2014) in eno zlato (2015) iz evropskih prvenstev ter srebro s svetovnega prvenstva (2013).

Helios Suns bodo letos nastopali v Ligi Nova KBM in Pokalu Spar, igrali pa bodo tudi v Ligi ABA 2.