Dva favorita brez polfinala - Murrayja izdal kolk, Đokovića pa komolec

Izjemno presenetljiv četrtfinale v Wimbledonu. Andy Murray in Novak Đoković sta izpadla. Prvega nosilca je s 3:6, 6:4, 6:7, 6:1 in 6:1 premagal Sam Querrey. Srb se je predal zaradi poškodbe komolca proti Tomašu Berdychu.

31-letni Čeh se bo v petkovem polfinalu srečal z Rogerjem Federerjem, ki ima zdaj lepe možnosti za rekordni osmi naslov na Church Roadu in že 19. lovoriko na turnirjih za grand slam. V drugem polfinalu bosta igrala Američan Querrey in Marin Čilić, ki je s 4:6, 7:6, 7:5, 5:7 in 6:1 izločil Gillesa Müllerja. Luksemburžanu ni uspelo nadgraditi sijajne zmage nad Rafaelom Nadalom v ponedeljek.



Murray se je gibal vse slabše

Uvodni dvoboj dneva na osrednjem igrišču je bil na začetku zelo izenačen, nato pa je Murray obnovil poškodbo kolka. Na igrišču je postal zelo okoren, večkrat se ni podal v lovljenje žogic, velikokrat je poskušal s skrajšanimi udarci z osnovne črte.

Vse to je bila voda na mlin Kalifornijcu, ki je v zadnjih dveh nizih dvoboja nasprotnika povsem nadigral, z odličnimi returni ga je spravljal v obup, vsega skupaj je bilo po dveh urah in 42 minutah konec.

Statistika Murray Querrey Prvi servis (%) 62 64 Asi 8 27 Dvojne napake 2 2 Nevsiljene napake 19 30 Winnerji 33 70 Osvojene točke 111 137 Osv. točke na mreži 12/16 30/49 Priložnosti za brejk 3/7 8/12



Škot povedel z 2:1 ...

Američan se je izkazal za zelo trd oreh, ki ga Murray ni znal streti. V podaljšani igri tretjega niza - v nizih je bilo tedaj izenačeno 1:1 - je Querrey storil veliko napako, ko je povsem enostaven "smash" poslal v mrežo. Murray je zavohal kri, s sijajnimi udarci si je priboril neulovljivo prednost in dobil tajbrejk s 7:4.

Ko je že kazalo, da bo Škot v četrtem nizu nadaljeval natančne udarce, se mu je igra sesula kot hišica iz kart. Z nevsiljenimi napakami je popolnoma pokvaril vtis, izgubil je kar tri začetne udarce zapored za izenačenje na 2:2 v nizih. Murrayjeva govorica telesa ni izžarevala optimizma, Britanec se je ves čas jezil nase, kar je Querrey znal izkoristiti.

... nato osvojil le še dve igri

V uvodnih treh igrah odločilnega niza na svoj začetni udarec Querrey ni oddal niti točke, Murrayju je tudi odvzel servis in povedel s 3:0. Škot je sicer znižal izid na 3:1, a možnosti za vrnitev v dvoboj in prepotrebni preobrat ob izjemnem serviranju nasprotnika, ki je med drugim žogice na začetku izmenjav natančno pošiljal na osnovno črto, ni imel več. Videti je bilo, da je Murray staknil poškodbo, zaradi katere se ni mogel več bliskovito premikati po igrišču, večinoma je z osnovne črte poskušal s skrajšanimi udarci, ki pa niso obrodili sadov. Querrey je povedel s 5:1, v sedmi igri si je priigral tri zaključne žogice, z asom je izkoristil drugo.

Murray še ne ve, koliko časa bo počival

"Celoten turnir sem imel bolečine v kolku. Iztisnil sem vse iz sebe. Žalosten sem, da sem izpadel. Vedno je prisotno razočaranje, še posebej v Wimbledonu. Mislim, da sem bil zelo blizu polfinala. Tudi v drugem nizu sem imel brejk prednosti, v prvih treh nizih sem imel pobudo, a vodil sem le 2:1, čeprav bi lahko že končal obračun. Ko se je Sam sprostil v zadnjih dveh nizih, je serviral izjemno in nisem imel nobene možnosti za uspeh," je na novinarski konferenci razlagal Murray, ki je bil precej potrt. Ponosen je bil, da je dobil štiri dvoboje s poškodbo. S trenerjem Ivanom Lendlom bosta zdaj naredila načrt za naprej. Veliko vprašanje je, koliko časa bo počival. Naslednji cilj je Odprto prvenstvo ZDA, ki se začenja 28. avgusta v New Yorku.

Čilić po poteh Ivaniševića

16 let po zgodovinski zmagi Gorana Ivaniševića imajo Hrvati znova velikega aduta. Čilić, ki je pred tremi leti zmagal v New Yorku, se je prvič v karieri uvrstil v polfinale Wimbledona. V petek bo favorit proti Querreyju. To bo ponovitev obračuna tretjega kroga iz leta 2012, ko je bil Čilić boljši v petih nizih po petih urah in 31 minutah.

Müller, ki je z zmago nad Nadalom poskrbel za pravo evforijo v Luksemburgu, je začel odlično. V prvem nizu je v sedmi in deveti igri prišel do brejka. V podaljšani igri drugega niza je povedel že s 5:3. V ključnih trenutkih je Čilić izjemno vračal servise in s sijajno forhend diagonalo iz polnega šprinta dobil tajbrejk z 8:6.

Müller preveč izčrpan v odločilnem nizu

Tudi v tretjem nizu sta oba tekmeca odlično servirala, v 12. igri pa je Hrvat unovčil tretjo zaključno žogo za 2:1 v nizih. V četrtem nizu je bil Müller že v velikih težavah, rešil je štiri priložnosti za brejk, nato pa v enajsti igri brez izgubljene točke odvzel servis Čiliću. V 12. igri je zanesljivo zadržal začetni udarec in izenačil na 2:2 v nizih. V odločilnem nizu je Čilić prikazal najboljši tenis, dobil je uvodnih pet iger, utrujeni Müller pa je bil nemočen. Obračun na igrišču številka ena je trajal tri ure in pol.

"Ta zmaga mi res ogromno pomeni, saj sem v zadnjih treh letih obstal v polfinalu. Polfinale Wimbledona je zares velik dosežek," je bil navdušen Čilić.

Nov rekord izjemnega Federerja

35-letni Federer je postal rekorder Wimbledona z 12. polfinalom. Jimmy Connors jih je zbral enajst. Švicar je na drugem obračunu dneva na osrednjem igrišču izločil Miloša Raonica s 6:4, 6:2 in 7:6 po uri in 58 minutah. Kanadčanu se je oddolžil za poraz v lanskem polfinalu Wimbledona v petih nizih.

Raonic blizu uspeha le v tretjem nizu

V peti igri je pri 30/30 Raonic zgrešil volej, nato pa je z natančnim forhendom Federer prišel do ključnega brejka. V prvem nizu je Švicar izgubil le tri točke na svoj servis, zaključil ga je s petim asom. Kanadčan je v drugem nizu popolnoma popustil, naredil je preveč napak, v prvi in peti igri je izgubil servis.

Najbolj izenačen je bil tretji niz, ko je imel Raonic v drugi in osmi igri skupno kar pet priložnosti za odvzem servisa. Federer se je rešil in izsilil podaljšano igro. Raonić je znova prevzel pobudo in povedel s 3:0, nato pa je izgubil naslednjih pet točk in Federer je dobil tajbrejk s 7:4.

"Vse je bilo odlično. Navijači so bili v sončnem vremenu razigrani, mehiški val je divjal po osrednjem igrišču. Zelo sem zadovoljen s svojo igro. Upam, da si bosta Andy Murray in Novak Đoković hitro opomogla po poškodbah in bosta pripravljena za ameriško poletje na trdi podlagi. Tudi preostali tenisači so zelo nevarni, Marin Čilić igra neverjetno," je poudaril Federer po stotem odigranem dvoboju v Wimbledonu.

Statistika Raonic Federer Prvi servis (%) 73 69 Asi 11 11 Dvojne napake 0 2 Nevsiljene napake 11 9 Winnerji 29 46 Osvojene točke 80 105 Osv. točke na mreži 27/50 18/22 Priložnosti za brejk 0/5 3/6



Đoković stisnil zobe do konca prvega niza

V petkovem polfinalu ga čaka Berdych. Čeh je vodil proti Đokoviću s 7:6 in 2:0, ko je Srb predal obračun zaradi velikih bolečin v desnem komolcu, ki so se pojavljale že v torkovem dvoboju osmine finala proti Adrianu Mannarinu.

Đoković, ki je na sveti travi zmagal v letih 2011, 2014 in 2015, je zdržal do podaljšane igre prvega niza. Oba sta zanesljivo zadržala servise, tajbrejk pa je dobil finalist Wimbledona leta 2010 kar s 7:2. Po koncu prvega niza je Srb prosil za zdravniško pomoč zaradi bolečine v komolcu.

Uvodno igro drugega niza je dobil Berdych brez izgubljene točke, nato pa je Nole izgubil začetni udarec v drugi igri. Po izgubljeni prvi točki tretje igre je le še odšel do mreže in čestital Čehu.

Nole bo vzel daljši odmor

"Do zdaj so zdravila dobro prijela, vendar to ni dobra rešitev. Obstaja možnost, da mi bo zdravnik svetoval operacijo. Nobena izmed teh dveh rešitev ni najboljša. Mislim, da je zdaj najbolje, da vzamem dolg premor. O tem sem razmišljal že dlje časa. Zagotovo bom spremenil spored turnirjev. Že leto in pol imam bolečine v komolcu. Pred vsakim dvobojem sem jemal zdravila. Tokrat sem igral zadnje pol ure v neznosnih bolečinah. Zelo neugodno je bilo, da nisem imel dneva odmora. Predajo je težko prenesti, saj sem igral najboljši tenis v zadnjih desetih mesecih," je bil razočaran Đoković.

V primeru wimbledonske zmage bi znova zasedel prvo mesto na lestvici ATP, saj je izpadel tudi Murray. Škot tako ostaja številka ena na svetu.

Izpadla tudi Klepačeva in Nestor

Andreja Klepač je končala nastope v Wimbledonu. V konkurenci mešanih dvojic je Koprčanka v paru s Kanadčanom Danielom Nestorjem izgubila v osmini finala proti nemško-ameriški kombinaciji Andre Begemann in Nicole Melichar s 3:6, 7:6 (4), 5:7.

