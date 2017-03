Poudarki Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.9 od 22 glasov Ocenite to novico! Kevin Kampl je na vrhu seznama želja madridskega Atletica. Foto: Reuters Utegne Kampl poleti postati soigralec Jana Oblaka pri Atleticu? Foto: Reuters Ni skrivnost, da želijo pri Atleticu pomladiti vezno linijo. Foto: EPA Sorodne novice Schmidt po polomu v Dortmundu izgubil službo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dva Slovenca na Wandi? Atletico se vse bolj zanima za Kampla.

Španci že januarja 2016 želeli pomladiti vezno linijo

6. marec 2017 ob 14:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Nemčiji poročajo, da se za slovenskega reprezentanta Kevina Kampla, ki si trenutno služi kruh pri Bayerju iz Leverkusna, vse bolj zanima španski velikan Atletico Madrid.

Kampl, ki je ta konec tedna na Westfalnu z Bayerjem doživel hud poraz (6:2), je že nekaj časa na spisku želja španskega prvoligaša, zanimanje zanj se je v zadnjih tednih le še povečalo, poroča nemški nogometni portal Kicker.de.

26-letni Mariborčan je nogometno Evropo nase letos opozoril s solidnimi predstavami v skupinskem delu Lige prvakov, iz katerega se je Bayer uvrstil v izločilne boje, tam pa se za četrtfinale meri prav z Atleticom, ki je prvo tekmo gladko dobil z 2:4. Povratni obračun bo na Vicente Calderonu 15. marca.

Kampl ima veljavno pogodbo do leta 2020

Bayer, ki po nizu slab(š)ih rezultatov na prvenstveni lestvici Bundeslige trenutno zaseda 10. mesto, od Atletica uradno še ni dobil ponudbe, je pa res, da bodo morali Španci globoko seči v žep, če bodo želeli na novi stadion Wanda Metropolitano (tam bodo igrali od poletja) pripeljati še drugega slovenskega nogometaša, saj ima Kampl z Bayerjem veljavno pogodbo do leta 2020, odkupne klavzule pa ob podpisu vanjo niso uvrstili. Kamplov zastopnik Michael Ruhnau trenutno ne želi ničesar komentirati.

Že januarja 2016 želeli pomladiti vezno linijo

Za Kampla se je Atletico začel zanimati sicer že januarja lani, ko je po njem spraševal športni direktor Andrea Berta. Vest je razkril nemški časopis Bild. Na Calderonu so se tedaj odločili za Augusta Fernandeza, ki pa ima nenehne težave s poškodbami. Vezna linija Atletica je dokaj stara, kapetan Gabi bo na začetku naslednje sezone star 34 let, Tiago, ki ima veljavno pogodbo do konca letošnje sezone, pa že 36. Za Kampla bi bila selitev v Španijo zagotovo korak naprej, saj se je Atletico, ki je dvakrat zaigral v finalu Lige prvakov, v domačem prvenstva uveljavil kot tretji najmočnejši klub za Barcelono in Realom iz Madrida.

Kampl, ki je svojo profesionalno nogometno pot začel prav v Leverkusnu, je konec avgusta 2015 k Bayerju prestopil iz dortmundske Borussie za 11 milijonov evrov. Od tedaj je za klub odigral 42 tekem v Bundesligi in dosegel štiri zadetke. Spletni portal Transfermarkt njegovo vrednost na nogometnem trgu trenutno ocenjuje na 15 milijonov evrov.

Schmidta zamenjal Korkut

Po visokem porazu v Dortmundu se je vodstvo Bayerja sicer ta konec tedna odločilo odpustiti trenerja Rogerja Schmidta, s katerim je Kampl sodeloval že pri Red Bullu iz Salzburga. 49-letni Schmidt je bil trener 'lekarnarjev' od leta 2014, pogodbo pa je imel s klubom sklenjeno do leta 2019. Pri Bayerju so se odločili, da bo ekipo do konca sezone vodil turški strateg Tayfun Korkut, nazadnje trener Kaiserslauterna, kjer je deloval od junija do decembra lani.



Pregled iger slovenskih reprezentantov v preteklem tednu



V tabelo so za igralnim časom dodane ocene statističnega portala WhoScored.

Ocene so decimalne od 1 do 10 po študijskem sistemu, izhodišče pa znaša 6,0. Vrednosti se določajo na podlagi dogodkov in dejavnosti nogometaša (od golov, ključnih podaj, podaj, preigravanj do posredovanj in napak ter kazni). WhoScored pokriva 15 svetovnih lig in obe evropski tekmovanji. Pri opombah o najvišji ali najnižji oceni se ne upoštevajo rezervisti.

M. L.