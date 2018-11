Po 15 tekmah odsotnosti se je vrnil 1. vratar Los Angelesa Jonathan Quick, ki pa bo moral še počakati na prvo zmago sezone. Kralji ostajajo trdno na zadnjem mestu in po dobri četrtini sezone, jih v boj za končnico vrne samo še podoben zmagoviti niz kot je uspel Buffalu. Foto: Reuters Tudi po zaslugi dveh podaj Anžeta Kopitarja je LAK izničill zaostanek z 0:2, nato je Tyler Toffoli iz mrtvega kota celo zatresel mrežo za 3:2, a je video-trener Edmontona dobro opazil, da je bil na začetku akcije ofsajd, kar je tudi potrdil videopregled in sodniki so upravičeno razveljavili tretji gol Kalifornijcev. Foto: Reuters Patrik Laine potrjuje, da je pravi golgeterski naslednik velikega Teemuja Selanneja. Laine z novima goloma proti Chicagu ni samo prekoračil meje 100. golov, temveč je zdaj z 21 zadetki prvi strelec NHL-a. Foto: Reuters Presenetljivi obračun za trojno vodstvo v Tampi ni razočaral. Buffalo je vodil z 2:1 in 4:3, na koncu pa so slavile Strele. Pri tem se tudi najboljši posamezniki niso hranili, tako je prvi napadalec Tampe Nikita Kučerov zaustavljal prvega centra in kapetana gostova Jacka Eichla. Foto: Reuters Dodaj v

Dve Kopitarjevi podaji premalo za Kralje v Edmontonu

Na derbiju Atlantika Tampa prekinili niz 10 zmag Buffala

30. november 2018 ob 08:24

Edmonton - MMC RTV SLO, STA

Los Angeles je pri Edmontonu izgubil z 2:3, Anže Kopitar je bil podajalec pri obeh golih Kraljev. Junak tekme je bil Oscar Klefbom, ki je dosegel odločilni gol dve minuti in 20 sekund pred zadnjim zvokom sirene.

Kings so se v težavah znašli že po 81 sekundah, ko je za Oilers zadel Jesse Puljujarvi. V 10. minuti je povišal Alex Chiasson. Še v 1. tretjini sta za Los Angeles gola dosegla Dustin Brown in Jeff Carter, obakrat je bil med podajalci Kopitar. Na koncu je branilec Klefbom odločil s strelom z modre črte ob igralcu več. Šved je odločil drugo zaporedno tekmo, zmagovitemu golu je predtem dodal še asistenco.

"Izbral sem dober čas za dva gola. To je za nas velika zmaga. Nismo igrali najbolje, zato smo toliko bolj veseli točk. Sam sem vesel, da sem začel zabijati gole," je dejal Klefbom, ki je na zadnjih treh tekmah zbral pet točk. Pri Los Angelesu se je po poškodbi kolena in 15 tekmah odsotnosti vrnil prvi vratar Jonathan Quick.

V Calgaryju po prepotrebne točke

"Quick je eden najboljših v ligi. To je dokazal proti Edmontonu. Dobro je igral. Vesel sem, da se je vrnil. Škoda le, da nismo zmagali," je dejal začasni trener LAK-a Willie Desjardins. Kralji in Naftarji so se prvič pomerili pred štirimi dnevi, takrat je Kopitarjeva ekipa slavila s 5:2. Edmonton je končal niz dveh zmag Los Angelesa, ki pa še naprej ostajajo zabetonirani na zadnjem mestu Pacifika, Zahoda in celotnega NHL-a. Za najbližjim "wild card" mestom, ki še prinaša končnico Kings zaostajajo za 10 točk. LAK v noči na soboto zaključuje turnejo po Zahodni Kanadi pri vodilnem moštvu Pacifiške skupine Calgaryju.

"To, da smo nadoknadili zaostanek dveh golov, je bil zagotovo pravi odgovor. Zaostanek na lestvici je trenutno velik, moramo začeti zbirati točke. Jutri nas čaka nova tekma, moramo biti zbrani in osredotočeni, da ne bomo na koncu spet ostali praznih rok," je povedal Kopitar. Na zadnjih 7 tekmah je AK11 prispeval 11 točk in je zdaj s 7 goli in 10 podajami po neučinkovitem prvem mesecu sezone že najučinkovitejši igralec moštva.

Paquette ponesel Tampo prek Buffala na sam vrh

Tampa Bay je prekinila niz desetih zaporednih zmag Buffala, Strele so bile od Sabelj boljše s 5:4. Odločilni gol je slabih šest minut pred koncem zabil Cedric Paquette, ki je zaokrožil četrti preobrat na derbiju Atlantika, Vzhoda in lige. Z zmago je namreč Tampa prevzela vodstvo na vseh omenjenih treh lestvicah, predal pa jim ga je Buffalo, ki ima samo točko manj.

Laine kot četrti najmlajši pri stotih golih

Nikolaj Ehlers je dosegel tri gole ob zmagi Winnipega s 6:5 proti Chicagu, a v ospredju je bil finski golgeter Patrik Laine, ki je dosegel jubilejni 100. gol v NHL-u. Z 20 leti in 224 dnevi je Laine postal četrti najmlajši hokejist v bogati zgodovini Lige NHL, ki mu je uspel takšen strelski dosežek. Rekord kot večina v NHL-u pripada Waynu Gretkyju, ki je bil ob 100. golu star 20 let in 40 dni.

Tekme 29. novembra:

EDMONTON - LOS ANGELES

3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Puljujärvi 2., Chiasson 10., Klefbom 58.; Brown 14 (podaja Kopitar), Carter 20. (podaja Kopitar).



BOSTON - NY ISLANDERS 2:1 - kazenski streli

COLUMBUS - MINNESOTA 4:2



OTTAWA - NY RANGERS 3:0

TAMPA BAY - BUFFALO 5:4



NASHVILLE - ARIZONA 0:3

WINNIPEG - CHICAGO 6:5



VANCOUVER - VEGAS 3:4

Tekme 30. novembra:

FLORIDA - BUFFALO

WASHINGTON - NEW JERSEY

CAROLINA - ANAHEIM

COLORADO - ST. LOUIS

CALGARY - LOS ANGELES

VZHODNA KONFERENCA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 26 18 7 1 37 TORONTO MAPLE LEAFS 26 18 8 0 36 BUFFALO SABRES 26 17 7 2 36 COLUMBUS BLUE JACKETS 25 15 8 2 32 BOSTON BRUINS 25 14 7 4 32 WASHINGTON CAPITALS 24 14 7 3 31 NEW YORK RANGERS 26 13 11 2 28 NEW YORK ISLANDERS 24 12 9 3 27 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 24 12 9 3 27 MONTREAL CANADIENS 25 11 9 5 27 PITTSBURGH PENGUINS 24 10 9 5 25 DETROIT RED WINGS 25 11 11 3 25 OTTAWA SENATORS 26 11 12 3 25 NEW JERSEY DEVILS 23 9 10 4 22 FLORIDA PANTHERS 23 9 10 4 22 PHILADELPHIA FLYERS 24 10 12 2 22 ZAHODNA KONFERENCA T Z P PK To NASHVILLE PREDATORS 26 17 8 1 35 COLORADO AVALANCHE 25 15 6 4 34 WINNIPEG JETS 24 14 8 2 30 CALGARY FLAMES 25 14 9 2 30 MINNESOTA WILD 25 14 9 2 30 DALLAS STARS 26 13 10 3 29 SAN JOSE SHARKS 26 12 9 5 29 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 27 14 12 1 29 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 27 12 10 5 29 EDMONTON OILERS 25 12 11 2 26 VANCOUVER CANUCKS 28 11 14 3 25 ARIZONA COYOTES 24 11 11 2 24 CHICAGO BLACKHAWKS 26 9 12 5 23 ST. LOUIS BLUES 23 8 12 3 19 LOS ANGELES KINGS 25 9 15 1 19

