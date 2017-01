Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 46 glasov Ocenite to novico! Najboljši posamezniki na tekmi v Innsbrucku (z leve proti desni): Robert Johansson, Daniel Andre Tande in Jevgenij Klimov. Foto: Reuters Od naše ekipe sem, glede na poskusni skok, pričakoval več, a res je, da tudi neke pretirane sreče nismo imeli. Delali pa smo tudi kar velike, grobe napake. Goran Janus, glavni trener slovenske reprezentance Norvežan Daniel Andre Tande bo imel Innsbruck v lepem spominu. Na sredini tekmi je dosegel zmago, ta pa mu je prinesla vodstvo v skupnem seštevku novoletne turneje, kakor tudi vodstvo v skupnem seštevku za svetovni pokal v smučarskih skokih. Foto: Reuters Kamil Stoch (levo) je dobil dvoboj s Stefanom Kraftom, ki je bil tokrat zelo skromen. Osvojil je šele 18. mesto. Foto: Reuters Peter Prevc, najboljši posameznik na tekmi iz slovenske reprezentance. Foto: Reuters Domen Prevc je izgubil rumeno majico. Foto: Reuters VIDEO Zadnji trije pari na tekm... VIDEO Slovenski nastopi v Innsbrucku Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dve muhi na en mah: Tande do rumene majice in vrha turneje

Zaključek bo v petek v Bischofshofnu

4. januar 2017 ob 11:15,

zadnji poseg: 4. januar 2017 ob 16:59

Innsbruck - MMC RTV SLO

V vetrovnem Innsbrucku so izpeljali le eno serijo tekme novoletne skakalne turneje. Slovenci se v težkih razmerah niso znašli in jih ni bilo pri vrhu, zmagal je Daniel Andre Tande.

Ta je svoje delo opravil z odliko. V prvi seriji, ki je zaradi spremenljivih vetrovnih razmer potekala zelo počasi, je pokazal največ, doskočil je pri 128,5 m in za 2,6 točke s prvega mesta izrinil rojaka Roberta Johanssona. Tretji je bil Rus Jevgenij Klimov, na četrto mesto pa se je uvrstil Poljak Kamil Stoch, ki je pristal pri 120,5 m.

Polomil ga je ljubljenec domačega občinstva in do Innsbrucka drugi na novoletni turneji Stefan Kraft, ki je skakal zadnji. Žirija mu zaradi vetra v hrbet dalj časa ni prižgala zelene luči, skok mu je dovolila ob vzgorniku. Vendar to 23-letnemu skakalcu ni pomagalo kaj dosti, zmogel je vsega 116 m, v finale, ki je bil pozneje odpovedan, se je uvrstil kot srečni poraženec iz para s Stochom. Osvojil je 18. mesto.

Tande smuknil v vodstvo

Tande je tako prevzel vodstvo v skupnem seštevku novoletne turneje in ima pred drugouvrščenim Stochom 1,7 točke prednosti. Kraft za vodilnim na tretjem mestu zaostaja za 16,6 točke. Piotr Zyla je četrti (-23,6 točke), Manuel Fettner peti (-39,2). Najvišje uvrščeni Slovenec na novoletni turneji je po treh izpeljanih tekmah Peter Prevc, ki je deveti, za Tandejem pa zaostaja za 62,3 točke.

Slovenski orli precej skromni

Od Slovencev sta se med prvih 30 uvrstila le Peter in Domen Prevc. Peter je skočil 114 metrov in se je v finale uvrstil brez boja, saj njegov nasprotnik Stefan Huber ni skakal. Domen Prevc je pristal pri 112,5 m. V paru je za 1,1 točke sicer premagal Daikija Ita, vendar prav tako ni bil visoko uvrščen. Peter je bil po prvi seriji 19., Domen 25.



Tekmo je sicer odprl Jurij Tepeš, ki je skočil 110,5 m in v paru izgubil proti Richardu Freitagu (114 m), osvojil je 33. mesto. Slabši v dvoboju je bil tudi Jernej Damjan (116 m), čeprav je bil daljši od Avstrijca Clemensa Aignerja (114 m), po prvi seriji je bil 32. Anže Semenič (108,5 m) je gladko izgubil proti Andreasu Stjernenu, najboljši Slovenec v kvalifikacijah Cene Prevc pa je skočil le 106,5 m in ga je premagal Nemec Karl Geiger (125 m). Na koncu je bil 40.

Janus: Delali smo grobe napake

"Škoda je predvsem to, da se je takšna tekma zgodila prav na novoletni turneji. Če gre za navadno tekmo sredi sezone, gre enostavno mimo, se pozabi. Karte so se tako pri vrhu malce premešale, veliko skokov je bilo ponesrečenih. Od naše ekipe sem, glede na poskusni skok, pričakoval več, a res je, da tudi neke pretirane sreče nismo imeli. Delali pa smo tudi kar velike, grobe napake. Enostavno se v tem vremenu in ob zaletnem mestu, ki je bilo nizko, ni moglo narediti več," je po tekmi dejal glavni trener slovenskih orlov Goran Janus.

Konec turneje za Freunda

Turnejo je zaradi gripe že zapustil zmagovalec svetovnega pokala iz sezone 2014/15 Severin Freund. "Po vsakem skoku sem se počutil slabše, po podrobnejših pregledih pa je zdravnik ugotovil, da sem zbolel za gripo ter da potrebujem premor in počitek," je dejal Freund, ki je bil po dveh tekmah na 22. mestu.

Trebušni virus v avstrijskem taboru

Virus je obiskal tudi avstrijsko reprezentanco. S trebušnimi težavami se je spopadal tudi Kraft, ki je v torek večkrat bruhal, a je na tekmi vseeno nastopil. Je pa bolezen preveč moči pobrala Michaelu Hayböcku. "Na žalost je Michael tako oslabel, da je njegov nastop nesmiseln, prepričani pa smo, da bo v Bischofshofnu že lahko nastopil. Z drugimi bolniki je bolje, a se bodo posledice bolezni na tekmi zagotovo opazile," je dejal zdravnik avstrijske reprezentance Peter Baumgartl.

64. novoletna turneja, Innsbruck

Končni vrstni red: daljave točke 1. D. A. TANDE NOR 128,5 125,7 2. R. JOHANSSON NOR 133,0 123,1 3. J. KLIMOV RUS 127,0 119,1 4. K. STOCH POL 120,5 117,4 5. A. STJERNEN NOR 122,5 117,1 6. M. KOT POL 121,0 117,0 7. P. ZYLA POL 121,0 116,7 . M. FETTNER AVT 120,0 116,7 9. S. COLLOREDO ITA 122,5 114,4 10. N. KASAI JAP 125,5 114,3 ... 18. S. KRAFT AVT 116,0 103,3 19. P. PREVC SLO 114,0 103,0 25. D. PREVC SLO 112,5 100,4 32. J. DAMJAN SLO 116,0 99,1 33. J. TEPEŠ SLO 110,5 94,6 36. A. SEMENIČ SLO 108,5 88,9 40. C. PREVC SLO 106,5 86,8

Vrstni red v novoletni turneji (3/4): 1. D. A. TANDE NOR 710,3 2. K. STOCH POL 708,6 3. S. KRAFT AVT 693,7 4. P. ZYLA POL 686,7 5. M. FETTNER AVT 671,1 6. M. EISENBICHLER NEM 669,0 7. M. KOT POL 665,5 8. S. LEYHE NEM 651,2 9. P. PREVC SLO 648,0 10. J. KLIMOV RUS 647,7 ... 14. D. PREVC SLO 633,6 18. C. PREVC SLO 615,1 27. J. TEPEŠ SLO 491,6 31. J. DAMJAN SLO 458,7 50. A. SEMENIČ SLO 191,9

Vrstni red za svetovni pokal: 1. D. A. TANDE NOR 632 2. D. PREVC SLO 596 3. K. STOCH POL 533 4. S. KRAFT AVT 504 5. M. KOT POL 383 6. M. FETTNER AVT 364 7. M. EISENBICHLER NEM 361 8. M. HAYBÖCK AVT 329 9. S. FREUND NEM 309 10. A. KOFLER AVT 252 ... 13. P. PREVC SLO 202 24. J. TEPEŠ SLO 86 31. C. PREVC SLO 42 52. J. DAMJAN SLO 2

Pokal narodov (po 11 tekmah): 1. POLJSKA 1.796 2. AVSTRIJA 1.790 3. NEMČIJA 1.674 4. NORVEŠKA 1.320 5. SLOVENIJA 1.128 6. JAPONSKA 360 7. ČEŠKA 355 8. FRANCIJA 198 9. RUSIJA 184 10. ŠVICA 85

R. K., M. L.