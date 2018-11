Ko se je Iličić boril z bakterijsko okužbo in šel skozi dvomesečno zdravljenje, je bila Atalanta pri dnu Serie A, po vrnitvi Slovenca igrajo črno-modri kot prerojeni. Foto: Reuters Samir Handanović je v prvem polčasu takole ubranil strel Josipu Iličiću. Foto: Reuters Mario Mandžukić in Cristiano Ronaldo sta zrežirala novo zmago Juventusa. Foto: Reuters Ronaldo je v Serie A zadel že osemkrat. Foto: Reuters Miha Zajc proslavlja svoj drugi gol v letošnji Serii A. Foto: EPA VIDEO Atalanta v zadnje pol ure... Dodaj v

Dve natančni podaji Iličića za gola v Handanovićevi mreži; Zajc načel mrežo Udineseja

Mandžukić in Ronaldo odločila na San Siru

11. november 2018 ob 14:27,

zadnji poseg: 11. november 2018 ob 22:27

Rim,Milano - MMC RTV SLO

Nogometaši Atalante so v 12. krogu Serie A premagali Inter s 4:1. Z dvema podajama se je izkazal Josip Iličić, ki je najprej zgrešil nemogoče, a bil nato z naskokom najboljši igralec tekme v Bergamu. Na derbiju kroga je Milan izgubil proti Juventusu z 0:2.

Mauro Icardi je na začetku drugega polčasa z bele točke izenačil na 1:1. V nadaljevanju se je z dvema podajama izkazal Josip Iličić. Slovenski reprezentant je najprej v 62. minuti z leve strani izvajal prosti strel, z glavo je bil natančen Gianluca Mancini, vratar Samir Handanović je ostal vkopan.

Skoraj enaka situacija se je ponovila v 88. minuti, ko je Iličić prosti strel izvajal še bolj z leve strani, žogo pa je tokrat serviral Beratu Djimsitiju, ki je žogo poslal ob vratnico. Igra Interja je nato povsem razpadla, Marcelo Brozović je kmalu zatem pordečel, na drugi strani pa je Papu Gomez zabil za 4:1.

Jojo sicer najprej tudi zgrešil nemogoče

Iličić je bil najboljši posameznik tekme, v prvem polčasu bi se tudi sam lahko oz. skoraj moral vpisati med strelce. V 21. minuti je zapravil nemogoče, ko je povsem sam na drugi vratnici slabo sprejelo žogo, ki se je odkotalila v vratnico in v golavt, čeprav je imel Jojo še drugo priložnost, da bi jo poslal čez golovo črto.

V prvem delu Handa še preprečeval polom

Drugi Slovenec na zelenici Handanović je bil sicer s petimi obrambami prvo ime uvodnih 45 minut, ko je z nekaj izjemnimi obrambami preprečil, da bi Inter že ob polčasu zaostajal za tri, štiri ali celo pet golov. Med drugim je Sarma preprečil zadetek tudi Iličiću, ki pa se je v nadaljevanju prelevil v natančnega asistenta in zrežiral četrto zaporedno zmago Atalante. Na drugi strani je Inter doživel grd poraz po nizu 6 ligaških zmag.

Drugi gol Zajca

Kar ni uspelo Iličiću, pa je uspelo drugemu Slovencu, Mihi Zajcu. 24-letni Primorec je bil eden izmed junakov Empolija pri zmagi nad Udinesejem (2:1), zadel je v 41. minuti, nogometaši Empolija so v kazenskem prostoru izmenjali nekaj natančnih podaj, pri zadnji pa je z močnim strelom vratarja Udineseja matiral prav Zajc. Deset minut pozneje je po podaji iz kota Rade Krunić z glavo podaljšal žogo do Francesca Caputa, ki je prav tako z glavo meril in zadel (2:0).

Udinese je v 80. minuti zapravil 11-m, Rodrigo De Paul je žogo poslal visoko nad vrati, minuto pozneje pa je Udinese le zabil, med strelce se je vpisal Ignacio Pussetto.

Mandžukić hitro načel mrežo Milana

Na vrhu lestvice ostaja neporaženi Juventus, ki je tudi na San Siru obdržal mrežo nedotaknjeno. Stara dama je povedla že v 8. minuti, ko je Alex Sandro z leve strani podal natančen predložek v kazenski prostor, Mario Mandžukić pa je z glavo s petih metrov zatresel mrežo. Ricardo Rodriguez je zelo slabo pokril hrvaškega napadalca.

Szczesny obranil najstrožjo kazen

Milan je imel veliko priložnost za izenačenje štiri minute pred odmorom. Medhi Benatia je v kazenskem prostoru igral z roko. Sodnik Paolo Silvio Mazzoleni je pustil, da se igra nadaljuje, a se je Gonzalo Higuain takoj razjezil in zahteval pregled posnetka videosodnika. Glavni delivec pravice si je nato še sam ogledal posnetek ob stranski črti in pokazal na belo točko. Motivirani Higuain je želel zadeti proti nekdanjim soigralcem, vendar je njegov strel Wojciech Szczesny preusmeril v vratnico.

Ronaldo potrdil zmago stare dame

Trener Milana Gennaro Gattuso je skušal z menjavami zvišati ritem igre, vstopili so Patrick Cutrone, Fabio Borini in Diego Laxalt. Torinčani so spretno zadržali prednost in preprečili nevarne poskuse rdeče-črnih. Devet minut pred koncem je Gianluigiju Donnarummi še uspelo odbiti močan strel Joaa Cancela, odbito žogo pa je Cristiano Ronaldo zabil pod prečko s šestih metrov. To je bil njegov prvi zadetek na San Siru iz igre.

Higuain izgubil živce

V 83. minuti je Higuain popolnoma izgubil živce. Po prekršku nad Benatio je prejel rumeni karton, nato pa je povedal še nekaj krepkih sodniku Mazzoleniju, ki mu je seveda takoj pokazal rdeči karton. Argentinec se ni mogel pomiriti, zapletel se je še v prepir z Ronaldom in šele soigralcem ga je uspelo usmeriti proti garderobi.

Cesar in Birsa znova brez trenerja

Boštjan Cesar in Valter Birsa sta znova brez trenerja. Po štirih tekmah je odstopil nekdanji selektor Italije Gian Piero Ventura. "Ne morem vas rešiti," je povedal Ventura po remiju z Bologno (2:2). Chievo je na zadnjem mestu. Ventura je s Chievom začel s tremi porazi, danes pa je osvojil prvo točko.

Po remiju je Ventura, ki je na klop Chieva sedel pred mesecem dni in zamenjal Lorenza D'Anno, igralce obvestil o odstopu. Dejal jim je, da ne verjame, da jih lahko obdrži v Serie A.

Stvari je skušal umiriti direktor Giancarlo Romarione: "To je bila strela z jasnega. Odstop ni uraden. Počakajmo, da se Ventura in predsednik pogovorita. Imamo malo časa, a moramo ohladiti glave, analizirati položaj. Vse skupaj je prevroče. Še vedno verjamemo v Venturo."



12. krog:

ATALANTA - INTER 4:1 (1:0)

Hateboer 8., Mancini 62., Djimsiti 88., Gomez 90.; Icardi 47./11-m.

RK: Brozović 90./Inter

Atalanta: Berisha, Rafael Toloi (56./Castagne), Djimsiti, Mancini, Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens, Iličić, Zapata (71./Pašalić), Gomez.

Inter: Handanović, d'Ambrosio, Škriniar, Miranda (71./Vrsaljko), Asamoah, Vecino (46./Borja Valero), Brozović, Gagliardini, Politano (66./Balde), Icardi, Perišić.

Sodnik: Fabio Maresca

CHIEVO - BOLOGNA 2:2 (2:1)

Meggiorini 20./11-m, Obi 45.; Santander 5., Orsolini 56.

Birsa je vstopil v igro v 64. min, Cesar (oba Chievo) je bil na klopi.

EMPOLI - UDINESE 2:1 (1:0)

Zajc 41., Caputo 51.; Pussetto 81.

De Paul (Udinese) je zapravil 11-m.

Zajc (Empoli) je igral do 60. minute.

ROMA - SAMPDORIA 4:1 (1:0)

Jesus 19., Schick 59., El Shaarawy 72., 93.; Defrel 89.

Belec (Sampdoria) je bil na klopi.

SASSUOLO - LAZIO 1:1 (1:1)

Ferrari 15.; Parolo 8.

MILAN - JUVENTUS 0:2 (0:1)

Mandžukić 8., Ronaldo 81.

RK: Higuain 83./Milan

Higuain je v 41. minuti zapravil 11-m.

Milan: G. Donnarumma, Abate (75./Borini), Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu (75./Laxalt), Samu Castillejo (62./Cutrone), Higuain.

Juventus: Szczesny, Joao Cancelo, Benatia, Chiellini, Alex Sandro, Bentancur, Pjanić (74./Khedira), Matuidi, Dybala (79./Douglas Costa), Mandžukić, Ronaldo.

Sodnik: Paolo Silvio Mazzoleni

Odigrano v soboto:

FROSINONE - FIORENTINA 1:1 (0:0)

Pinamonti 89.; Benassi 47.

Krajnc je bil na klopi Frosinoneja.



TORINO - PARMA 1:2 (1:2)

Baselli 37.; Gervinho 9., Inglese 25.

Štulac ni bil v postavi Parme.



SPAL - CAGLIARI 2:2 (1:0)

Petagna 3., Antenucci 71.; Pavoletti 73., Ionita 76.

Kurtić (SPAL) je vstopil v igro v 54. minuti.



GENOA - NAPOLI 1:2 (1:0)

Kouame 20.; Ruiz 62., Biraschi 86./ag

Lestvica: JUVENTUS 12 11 1 0 26:8 34 NAPOLI 12 9 1 2 26:13 28 INTER 12 8 1 3 22:10 25 LAZIO 12 7 1 4 18:14 22 MILAN 12 6 3 3 21:16 21 ROMA 12 5 4 3 22:15 19 SASSUOLO 12 5 4 3 20:17 19 ATALANTA 12 5 3 4 23:14 18 FIORENTINA 12 4 5 3 18:10 17 TORINO 12 4 5 3 17:15 17 PARMA 12 5 2 5 12:15 17 SAMPDORIA 12 4 3 5 16:15 15 CAGLIARI 12 3 5 4 12:16 14 GENOA 12 4 2 6 17:26 14 SPAL 12 4 1 7 11:19 13 BOLOGNA 12 2 4 6 11:18 10 EMPOLI 12 2 3 7 12:21 9 UDINESE 12 2 3 7 11:18 9 FROSINONE 12 1 4 7 10:25 7 CHIEVO 12 0 3 9 10:30 0

