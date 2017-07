Dve slovenski odbojkarski dvojici na delu tudi v soboto

Ob 20.50 dve uri odbojke na mivki tudi na TV SLO 2 in MMC-ju

22. julij 2017 ob 08:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta se na turnirju evropske serije CEV Masters na Kongresnem trgu v Ljubljani uvrstila v četrtfinale.

Slovenca sta z 21:16 in 21:14 premagala Avstrijca Kunerta in Dresslerja, že pred tem pa sta bila z 21:15 in 21:15 boljša od Turkov Urluja in Giginogluja. "Želim si, da bi tudi v nadaljevanju turnirja ohranila mirnost, s kakršno sva igrala danes. Še posebej v trenutkih, ko nama ni šlo najboljše. Nadaljevala sva s svojim tempom igre in dobro servirala ter potem dobro igrala tudi v bloku in v obrambi. S prvim mestom v skupini sva si morda zagotovila nekoliko lažje nadaljevanje," je povedal Pokeršnik.

Sergej Drobnič in Alan Košenina sta se morala na prvi tekmi skupine A spopasti s prvima nosilcema turnirja, Norvežanoma Molom in Sorumom, ki sta bila boljša z 21:14 in 21:17. Kos nista bila niti Rusoma Sivolapu in Veličku, ki sta slavila z 21:12 in 21:11.



Slovenska prvaka Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk sta v skupini C v napetem obračunu po treh nizih izgubila proti Ukrajincema Babiču in Gordjejevu, ki sta se veselila zmage s 16:21, 21:18 in 15:12. Do zmage nista uspela priti niti na drugi tekmi, Švicarja Beller in Krattiger sta slavila z 21:19 in 23:21.

Turnir se bo s četrtfinalnimi obračuni nadaljeval v soboto ob 10.00. Prenos finala bo ob 21.55 na TV Slovenija 2 in MMC-ju, uro prej pa si boste lahko ogledali posnetek ženskega finala, ki bo sicer na sporedu ob 19.30.

Želita si uvrstitve v finale

Tjaša Kotnik in Tjaša Jančar sta si na ženskem turnirju evropske serije CEV Satellite priigrali nastop v polfinalu. V izjemnem vzdušju sta po napetem boju drugi nosilki, nizozemsko dvojico Meertens/Driessen, premagali z 2:1 (17:21, 21:13, 15:11).

"Želeli sva si uvrstitve v polfinale, vendar ne moreva reči, da sva nanjo računali. Na prvi tekmi sva bili blizu prvima nosilkama, tako da sva vedeli, da sva sposobni igrati proti kateri koli ekipi. V vsako naslednjo tekmo sva šli še odločneje. Za polfinale so pričakovanja zagotovo visoka, želiva si uvrstitve v finale," je dejala Kotnikova, hči nekdanjega košarkarja Slavka Kotnika.

Nina Lovšin in Lea Gostinčar sta se na prvi tekmi v skupini B odlično upirali Meertensovi in Driessenovi, a klonili s 23:25, 23:21 in 14:16. Na drugi tekmi sta morali s 13:21 in 13:21 priznati premoč še Švedinjama Simonssovi in Yokenovi.

Tajda Lovšin in Špela Morgan sta v skupini C najprej izgubili proti Nemkama Krebsovi in Ottensovi (13:21 in 13:21), v nadaljevanju pa še proti Romunkama Mateijevi in Vaidi (19:21 in 8:21).

M. R.