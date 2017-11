Dveminutno bliskanje v Staples Centru

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tampa je v rednem delu na gostovanjih izgubila le eno od osmih tekem. Foto: Reuters Dodaj v

10. november 2017 ob 08:12

Los Angeles - MMC RTV SLO

Težko pričakovani obračun v Los Angelesu med Kralji Anžeta Kopitarja in najboljšo ekipo Lige NHL Strelami iz Tampa Baya je bil praktično odločen v 122 sekundah sredi prve tretjine.

Od 9 minute in 27 sekunde do 11 minute in 29 sekunde uvodnega dela je Tampa zabila štiri gole, povedla s 4:0 in tekmo mirno pripeljala do konca. Lightningi so srečanje dobili s 5:2.

Izbruh gostov je s prvim golom odprl Nikita Kučerov. 44 sekund pozneje je Jonathana Quicka ugnal Alex Killorn, še 34 sekund pozneje pa se je med strelce vpisal Victor Hedman. Slabo minuto pozneje je navijače Kraljev v slabo voljo spravil še prvi strelec lige Steven Stamkos.

Ob koncu druge tretjine je na 4:1 znižal Tyler Toffoli. Med podajalci je bil tudi Anže Kopitar, ki je tako vknjižil 20 točko v sezoni. V prejšnji sezoni jo je dosegel 9. januarja. Nekaj trenutkov pozneje se je med strelce vpisal tudi Kopitar, vendar so po pregledu video posnetka gol razveljavili zaradi oviranja vratarja. Sredi zadnjega dela je za Los Angeles zadel Oscar Fantenberg, končni izid pa je v 53. minuti postavil Vladislav Namestnikov.

Kljub hitro prejetim štirim zadetkom je Quick branil vso tekmo in zbral 38 obramb. Na drugi strani se je Peter Budaj, nekdanji vratar Los Angelesa, soočil s 24 streli.

Tampa je z zmago ohranila točko prednosti pred St. Louisom, ki je po kazenskih strelih premagal Arizono (3:2). Los Angeles za Floridčani zaostaja za štiri točke.

LOS ANGELES - TAMPA BAY 2:5

Toffoli 38. (podaja Kopitar), Fantenberg 49. ; Kučerov 10., Killorn 11., Hedman 11., Stamkos 12.,Namestnikov 53.

NEW JERSEY - EDOMONTON * 2:3

PHILADELPHIA - CHICAGO 3:1

MONTREAL - MINNESOTA 0:3

ST. LOUIS - ARIZONA ** 3:2

CALGARY - DETROIT 6:3

ANAHEIM - VANCOUVER 4:1

* - podaljšek ** - kazenski streli

Tekme 10. novembra:

COLORADO - OTTAWA

BUFFALO - FLORIDA

TORONTO - BOSTON

WASHINGTON - PITTSBURGH

COLUMBUS - CAROLINA

DALLAS - NY ISLANDERS

VEGAS - WINNIPEG

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK T TAMPA BAY LIGHTNING 17 13 2 2 28 TORONTO MAPLE LEAFS 17 10 7 0 20 OTTAWA SENATORS 14 6 3 5 17 DETROIT RED WINGS 17 8 8 1 17 BOSTON BRUINS 14 6 5 3 15 MONTREAL CANADIENS 17 7 9 1 15 BUFFALO SABRES 15 5 8 2 12 FLORIDA PANTHERS 14 4 8 2 10 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 15 9 4 2 20 PITTSBURGH PENGUINS 17 9 6 2 20 COLUMBUS BLUE JACK. 16 9 6 1 19 NEW YORK ISLANDERS 15 8 5 2 18 PHILADELPHIA FLYERS 16 8 6 2 18 NEW YORK RANGERS 17 8 7 2 18 WASHINGTON CAPITALS 16 8 7 1 17 CAROLINA HURICANES 13 5 5 3 13 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK T ST. LOUIS BLUES 17 13 3 1 27 WINNIPEG JETS 14 8 3 3 19 NASHVILLE PREDATORS 15 8 5 2 18 COLORADO AVALANCHE 14 8 6 0 16 DALLAS STARS 15 8 7 0 16 CHICAGO BLACKHAWKS 16 7 7 2 16 MINNESOTA WILD 15 6 7 2 14 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 16 11 3 2 24 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 15 9 5 1 19 VANCOUVER CANUCKS 16 8 6 2 18 CALGARY FLAMES 16 9 7 0 18 ANAHEIM DUCKS 16 7 6 3 17 SAN JOSE SHARKS 14 8 6 0 16 EDMONTON OILERS 15 6 8 1 13 ARIZONA COYOTES 18 2 13 3 7

