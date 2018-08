Dvig samozavesti pred lovom na Rangerse

4. krog zaključujeta Rudar in Mura

13. avgust 2018 ob 09:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Lepše popotnice pred nedeljskim velikim derbijem v Stožicah si navijači Maribora in Olimpije niso mogli želeti. A še prej je na vrsti Evropa, kjer precej težje delo čaka vijoličaste.

Olimpija je v 4. krogu prišla do prve prvenstvene zmage. Moment iz četrtkovega obračuna proti Helsinkom so Ljubljančani prenesli v Kranj, kjer so Triglavu nasuli štiri gole. Na prvih treh tekmah so bili zmaji uspešni le dvakrat. Savić, Štiglec, Suljić in Boateng so napolnili mrežo Triglavanov in poskrbeli, da se je Olimpija iz predzadnjega mesta povzpela na peto. "To zmago smo potrebovali," je po tekmi, na kateri je bilo razmerje v strelih na gol 20:9 v korist Olimpije, priznal Nik Kapun.

"Mislim, da se je Triglav zavedal, kaj ga čaka. Mi smo vedeli, da se bodo branili in skušali zadaj narediti zid. Ključen je bil prvi zadetek, takrat so se tudi oni morali malce odpreti. Bili smo veliko kakovostnejša ekipa. Ko smo zadeli še drugič, je igra stekla in bilo je precej lažje. Ko igralci dobijo samozavest, gre vse samo po sebi," je povedal kapetan Branko Ilić.

Ljubljančani so na zadnjih dveh tekmah zabili sedem golov in razbremenjeni odhajajo v finsko prestolnico, kjer bodo v četrtek ob 19. uri branili prednost 3:0. Če bodo uspešni, jih v zadnjem predkrogu za Evropsko ligo čaka poraženec dvoboja med Spartakom iz Trnave in Crveno zvezdo.

Še bolj naoljen deluje mariborski stroj, ki je na zadnjih dveh prvenstvenih tekmah mrežo nasprotnikov zatresel desetkrat. Obračun proti Gorici je bil odločen že v prvi četrtini tekme po golih Mlakarja, Zahovića in Ivkovića. Ob koncu sta rutinsko zmago in prvi prvenstveni poraz Gorice potrdila Vršič in Tavares. "Super je, da smo učinkoviti. Za to je treba delati. Zadržali smo nedotaknjeno mrežo, kar je bil tudi eden od naših načrtov," je povedal Milanič.

Tak bo načrt tudi v četrtek, ko v Ljudski vrt na povratno tekmo prihajajo Glasgow Rangers. Škoti imajo prednost 3:1 in vijoličasti si, če hočejo napredovati, najbrž ne smejo privoščiti prejetega zadetka. Lov na Rangerse se bo začel ob 20.15.

Od petarde proti Muri so si hitro opomogli igralci Domžal, ki so s 3:1 odpravili Aluminij in ostajajo prvi zasledovalci Maribora. Streli v okvir vrat: 11:2. Strelec prvega zadetka Agim Ibraimi kljub novim trem točkam ni bil popolnoma zadovoljen. "V drugem polčasu smo kar padli, to je treba priznati. Trener nam mora povedati, kaj je glavni razlog za ta padec. Menim, da bi morali v drugem delu igrati bolj zaprto in držati žogo. Aluminij je dokazal, da je dobra ekipa. To je dokaz, da lahko vsaka ekipa v slovenski ligi premaga vsakega," je dejal Ibraimi.

Danes bosta četrti krog zaključila Rudar in Mura.

Ponedeljek ob 18.00:

RUDAR - MURA



TRIGLAV - OLIMPIJA 0:4 (0:1)

1.250; Savić 28., Štiglec 55., Suljić 69., Boateng 87.

RK: Udovič 91./Triglav



MARIBOR - GORICA 5:0 (3:0)

3.000; Mlakar 10., Zahović 15., Ivković 22., Vršič 78., Tavares 90.



DOMŽALE - ALUMINIJ 3:1 (2:0)

500; Ibraimi 35., Nicholson 40., Haljeta 89.; Mensah 71.



KRŠKO - CELJE 1:1 (1:0)

700; Mandić 4.; Lupeta 72.

Lestvica: MARIBOR 4 3 1 0 15:2 10 DOMŽALE 4 3 0 1 9:7 9 ALUMINIJ 4 2 0 2 8:10 6 MURA 3 1 2 0 6:2 5 OLIMPIJA 4 1 2 1 6:4 5 GORICA 4 1 2 1 5:8 5 CELJE 4 0 3 1 6:7 3 KRŠKO 4 0 3 1 2:4 3 TRIGLAV 4 0 2 2 3:9 2 RUDAR 3 0 1 2 2:9 1

