Dvojček Mattea Trentina na Vuelti

Od Slovencev najboljši 43. Domen Novak

29. avgust 2017 ob 18:00

Murcia - MMC RTV SLO, STA

Italijanski kolesar Matteo Trentin je dobil 10. etapo na Vuelti, 165-kilometrsko preizkušnjo med Caravaco Jubilarjem in Elpozo Alimentacionom, potem ko je v ciljnem šprintu ugnal Španca Joseja Joaquina Rojasa.

Trentin, Rojas, Španec Jaime Roson Garcia in Južnoafričan Jacques Jense van Rensburg so se na zadnjem vzponu, "klancu" prve kategorije na 1.200 m visoki Collado Bermejo, odlepili iz skupine 18 ubežnikov, v kateri je bil tudi Domen Novak iz Bahrain-Meride. Trentin in Rojas sta bila najmočnejša in sta zadnje kilometre premagovala skupaj, na koncu pa sta obračunala za etapno zmago. Za las je bil močnejši 28-letni Italijan, ki je slavil že v četrti etapi. Roson Garcia je bil tretji.

"Res sem si želel etapne zmage. Že nekaj časa sem razmišljal o tej etapi, ker je vzpon težak, a z enakomernim naklonom. S tem se dobro spopadam. Vedel sem, da je spust zelo tehničen. Zame je bilo dobro, da je bil zraven Rojas, ker je res zelo, zelo dober v spustu. Le sledil sem mu. Če sem iskren, ko je šel 'na polno', pa se imam za dobrega spustaša, sem mu s težavami sledil. Ostale sva pustila zadaj in sprint je odločal," je v cilju povedal Trentin.

Froome ostaja v rdečem

Skupina favoritov na čelu s Froomom je skozi cilj prišla štiri minute in 32 sekund za Trentinom, med njimi ni bilo le Irca Nicolasa Rocha. Ta je namreč napadel in si do konca etape prikolesaril nekaj prednosti, v primerjavi z Britancem je pridobil 29 sekund. Za skupni seštevek to pomeni, da je Roche zdaj na drugem mestu od Frooma počasnejši 36 sekund, toliko kot tudi Kolumbijec Esteban Chaves.

Slovenci tokrat niso bili v ospredju. Najboljši je bil Novak na 43. mestu in z zaostankom 5:49 minute. Jan Polanc (UAE Emirates) je bil 66. z zaostankom 11:14 minute, Matej Mohorič (UAE Emirates) pa 79. z zaostankom 13:49 minute. Skupno je od omenjene trojice še vedno najboljši Polanc na 23. mestu, njegov zaostanek zdaj znaša 10:49 minute.

KOLESARSTVO 72. DIRKA PO ŠPANIJI 10. ETAPA Caravaca Jubilar-Alimentacion, 165 km: 1. M. TRENTIN ITA 3:34:56 2. J. J. ROJAS ŠPA +0:01 3. J. ROSON GARCIA ŠPA 0:19 4. J. JANSE VAN R. JAR 0:21 5. A. GENIEZ FRA 0:56 6. M. SOLER GIMENEZ ŠPA 2:22 7. L. L. SANCHEZ ŠPA 2:22 8. A. DE MARCHI ITA 2:22 9. A. COURTEILLE FRA 2:40 10. R. REIS POR 3:05 ... 43. D. NOVAK SLO 5:49 66. J. POLANC SLO 11:14 79. M. MOHORIČ SLO 13:49

Skupni vrstni red po 10. etapi: 1. C. FROOME VB 40:12:44 2. E. CHAVES KOL +0:36 3. N. ROCHE IRS 0:36 4. V. NIBALI ITA 1:17 5. T. VAN GARDEREN ZDA 1:27 6. D. DE LA CRUZ ŠPA 1:30 7. F. ARU ITA 1:33 8. M. WOODS KAN 1:52 9. A. YATES VB 1:55 10. I. ZAKARIN RUS 2:15 ... 13. A. CONTADOR ŠPA 3:32 23. J. POLANC SLO 11:09 45. M. MOHORIČ SLO 37:15 77. D. NOVAK SLO 1:03:54





A. V.