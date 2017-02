Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Sara Takanaši nadaljuje zmagoviti pohod. Foto: EPA Maja Vtič je v skupnem seštevku trenutno na 11. mestu. Foto: EPA Sorodne novice Nova zmaga Sare Takanaši Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dvojček Takanašijeve v Hinzenbachu, Vtičeva ujela deseterico

Naslednji teden tekmi na Ljubnem ob Savinji

5. februar 2017 ob 13:05,

zadnji poseg: 5. februar 2017 ob 14:44

Hinzenbach - MMC RTV SLO

Sara Takanaši je zmagala tudi na drugi tekmi svetovnega pokala v Hinzenbachu. Najboljša Slovenka je bila Maja Vtič, ki je zasedla deseto mesto.

Vtičeva je v finalu, v katerem je skočila 87,0 m, pridobila eno mesto. Za mesto je v drugi seriji napredovala tudi Špela Rogelj, ki je končala na 14. mestu, 16. pa je bila Urša Bogataj, ki je prav tako v finalu izboljšala svojo uvrstitev za eno mesto. To je tudi njen najboljši izid v tej sezoni. Eva Logar je znova ostala brez točk. Tokrat je bila 32.

Takanašijeva je bila v obeh serijah najboljša. V prvi je z 89,0 m vodila z dobrimi štirimi točkami prednosti pred Carino Vogt. Nemka, ki je bila v soboto tretja, je v finalu napadla z 91,0 m, a je izjemna Japonka odgovorila s še meter daljšim skokom. Tretje mesto je zasedla Norvežanka Maren Lundby, ki se je na stopničke zavihtela s petega mesta po polovici preizkušnje. Takanašijeva je 52. zmagala v svetovnem pokalu. V Hinzenbachu se je na najvišjo stopničko zavihtela že šestkrat, tako kot lani pa je tudi letos dobila obe tekmi na tej avstrijski skakalnici.

Nika Križnar in Ema Klinec ne nastopata, saj sta v ZDA, kjer tekmujeta na svetovnem mladinskem prvenstvu - vsaka je osvojila po dve medalji. Po Hinzenbachu se karavana seli na Ljubno, kjer je lani prvič v karieri zmagala Maja Vtič. Zatem sledita tekmi na prizorišču naslednjih olimpijskih iger v Pjongčanug, nato pa je na vrsti svetovno prvenstvo v Lahtiju.

Končni vrstni red: daljave točke 1. S. TAKANAŠI JAP 89,0/92,0 254,8 2. C. VOGT NEM 88,0/91,0 250,0 3. M. LUNDBY NOR 85,5/89,5 245,2 4. D. IRASCHKO AVT 86,0/89,0 243,3 5. K. ALTHAUS NEM 86,0/87,5 242,2 6. C. HÖLZL AVT 86,0/87,5 240,8 7. J. ITO JAP 82,5/89,5 237,6 8. J. SEIFRIEDS. AVT 85,0/87,5 237,0 9. S. WÜRTH NEM 85,5/87,0 236,5 10. M. VTIČ SLO 83,0/87,0 229,9 ... 14. Š. ROGELJ SLO 82,5/84,5 219,7 16. U. BOGATAJ SLO 82,0/83,5 210,0 Brez finala: 32. E. LOGAR SLO 72,0 84,4

SKUPNI VRSTNI RED Po 14. tekmi (od 19): 1. S. TAKANAŠI JAP 1.195 točk 2. J. ITO JAP 928 3. M. LUNDBY NOR 789 4. D. IRASCHKO AVT 605 5. K. ALTHAUS NEM 566 6. C. VOGT NEM 557 7. I. AVAKUMOVA RUS 531 8. J. SEIFRID. AVT 414 9. E. KLINEC SLO 390 10. S. WÜRTH NEM 376 11. M. VTIČ SLO 353 ... 16. Š. ROGELJ SLO 217 26. U. BOGATAJ SLO 86 28. N. KRIŽNAR SLO 74 36. E. LOGAR SLO 36

T. J.