Dvojčka Bender združila moči v Leverkusnu

Za Nemčijo zbrala sedem nastopov

13. julij 2017 ob 19:11

Sven Bender se iz dortmundske Borussie seli v Bayer iz Leverkusna. Branilec je s farmacevti podpisal štiriletno pogodbo, odškodnina znaša 15 milijonov evrov.

27-letni Bender je v pretekli sezoni igral le na treh tekmah za črno-rumene. To je bil glavni razlog za prestop v Leverkusen, v katerem bo spet združil moči s svojim dvojčkom Larsom, s katerim sta do leta 2009 skupaj igrala za 1860 München, nato pa se je njuna pot ločila.

"Njegov značaj in moštveni duh ga delata vodjo na in ob igrišču. Dobili smo veliko okrepitev," je poudaril trener Bayerja Heiko Herrlich.

Dvojčka Bender sta lani skupaj nastopala na olimpijskih igrah v Riu in z reprezentanco osvojila srebrno kolajno. Bila sta med tremi igralci, ki so lahko nastopili, čeprav so bili starejši od 23 let. Sven je za A-reprezentanco Nemčije zbral sedem, Lars pa 19 nastopov.

"Pred nekaj dnevi sem se pogovarjal z vodstvom Borussie. Po osmih letih sem želel nov izziv. Vedno sem si želel igrati, klop ne pride v poštev. Zelo sem srečen, da smo se dogovorili, čeprav sta me Hans Joachim Watzke in Michael Zorc želela zadržati," je dejal Bender.

