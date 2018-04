Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Henrik in Daniel Sedin sta igrala tudi v finalu Lige NHL. Z Vancouvrom sta bila leta 2011 že zelo blizu Stanleyjevega pokala, a je Boston po zaostanku z 2:3 v zmagah dobil zadnji dve tekmi. Foto: EPA Olimpijski naslov v Torinu bo za brata najlepši spomin. Foto: EPA Dodaj v

Dvojčka Sedin po koncu sezone skupaj v pokoj

Leta 2006 olimpijska prvaka s Švedsko v Torinu

2. april 2018 ob 22:50

Vancouver - MMC RTV SLO

Švedska hokejska dvojčka Sedin, ki celotno kariero v Ligi NHL igrata za Vancouver, sta se odločila, da bosta tudi kariero končala skupaj. V 18 letih sta pustila neizbrisen pečat pri Canucksih.

Daniel in Henrik Sedin sta se za slovo odločila predvsem zaradi družinskih razlogov. "Bila sva člana družine zadnjih 18 let. To je bilo najlepše obdobje v najinih življenjih. A zdaj je čas, da se posvetiva tudi svojima družinama. Prišel je čas, da pomagava pri domačih nalogah, da hodiva na rojstnodnevne zabave in da navijava ob robu hokejskih in nogometnih igrišč. Prišel je čas, da bova vsak dan doma za večerjo," sta v čustvenem pismu za klubsko spletno stran zapisala brata.

37-letnika sta edina brata v Ligi NHL, ki sta presegla mejo 100 doseženih točk. Zadnjo domačo tekmo bosta odigrala v četrtek proti Arizoni, zadnjo v dresu Vancouvra pa na gostovanju za konec rednega dela lige v Edmontonu v soboto. Canucksi že nekaj časa nimajo več možnosti za končnico, brez odločilnega dela sezona bosta ostala že tretjič zapored.

Dvojčka sta dosegla številne klubske rekorde, Daniel je prvi na klubski lestvici strelcev s 391 goli, Henrik pa med podajalci z 828 podajami. Ta ima doslej v karieri 1.068 točk na 1.327 tekmah, Daniel pa 1.038 točk na 1.303 tekmah.

Na reprezentančni ravni sta največji uspeh dosegla leta 2006, ko sta s Švedsko osvojila olimpijski naslov v Torinu.

