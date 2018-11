Poudarki Aluminij v končnici strl Krško Andres Vombergar je v 4. minuti iz idealnega položaja stresel le levo vratnico, a se je oddolžil že čez minuto, ko si je sam priigral prostor in priložnost ter v drugem soočenju rutinirano matiral Marka Pridigarja. Foto: www.alesfevzer.com Rok Kronaveter je z desetim golom na vrhu lestvice strelcev Prve lige hitro ujel Roka Sirka, ki je v soboto z desetim golom prinesel Muri zmago proti Gorici. Foto: www.alesfevzer.com Tilen Klemenčič je bil izključen ob koncu prvega polčasa. Prvi rumeni karton je prejel v 37. minuti, čez tri minute pa že drugega usodnega. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Bogatinov po zmagi v Kršk... VIDEO Kronaveter: Tudi ko nam n... VIDEO Neprepričljivi zmaji zmag... VIDEO Domžalčani z deseterico d... VIDEO Kapetan Ilić: »Zadovoljen... VIDEO Ali je Vombergar podrl Bo... VIDEO Kronaveter z 10. golom po... VIDEO Vombergar po vratnici hit... Dodaj v

Dvojec Vombergar–Kronaveter za prigarane tri točke Olimpije v Velenju

Domžale kljub igralcu manj iztržile točko proti Celju

11. november 2018 ob 14:00,

zadnji poseg: 11. november 2018 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Olimpija je zmagala v Velenju pri Rudarju z 2:1, a pri tem imela srečo, da so bili knapi izredno potratni s svojimi streli. Razlika na vrhu Prve lige po 16. krogu med vodilnim Mariborom in branilci naslova iz Ljubljane tako ostaja štiri točke.

"Z igro nikakor nisem zadovoljen. Zadovoljen sem lahko le z izidom – zmago," je bil po tekmi odkritosrčen kapetan Olimpije Branko Ilić in zadel žebljico na glavico. "Preprosto nismo bili pravi. V prvi vrsti sem sam delal napake, a tudi preostali. Na srečo prihaja reprezentančni premor, med katerim moramo popraviti vse te stvari," je Ilić priznal, da prihaja dvotedenski premor zaradi novembrskega konca Lige narodov kot naročen za branilce naslova.

V četrti minuti je Rok Kronaveter z izvrstno globinsko podajo našel Andresa Vombergarja, ki je iz oči v oči z vratarjem Markom Pridigarjem vse opravil pravilno, a je bil strel še preveč natančen, saj je stresel vratnico. Zapravljeno veliko priložnost je argentinski Slovenec hitro popravil – že čez minuto je s sedmim ligaškim golom popeljal Ljubljančane v vodstvo. Asmir Suljić je dolgo podajo na kratko spustil za Vombergarja, ki se je otresel branilcev Rudarja, zlasti Davida Hrubika, in z močnim strelom ob bližnji vratnici po tleh matiral Pridigarja.

Tucić zapravljal, Kronaveter pač ne

A uvodni nalet Olimpije je usahnil, pobuda je prešla v noge knapov, ki so začeli nizati napade. A zlasti Milan Tucić bi moral v 27. in 29. minuti iz dobrih položajev zaključiti veliko natančneje, zaradi česar je bilo kljub veliko nevarnostnim na koncu malo pravih groženj za vratarja Aljaža Ivačiča. Na drugi strani je v zaključku 1. polčasa Rok Kronaveter pokazal, kako se zaključujejo napadalne akcije, in z desetim ligaškim golom podvojil vodstvo Ljubljančanov.

Kapetan Trifković izkoristil 11-m

V nadaljevanju se je pobuda Velenjčanov še okrepila, vrstili so se poskusi, a ni bilo uspeha do 66. minute, ko je Vombergar podrl prodirajočega Klemna Bolho, a pri tem se je postavilo vprašanje, ali je bil prekršek s hrbta storjen še zunaj kazenskega prostora (glej video). Enajstmetrovko je brezhibno izvedel domači kapetan Damjan Trifković in Rudar se je uradno vrnil v igro. Takoj sta sledili dve nevarni akciji knapov: Tucić je spet slabo zaključil po predložku Pušaverja, nato pa je Dominik Radić padel pod pritiskom Mackyja Bagnacka, a tokrat sodnik Roman Glažar ni pokazal na belo točko. Sledil je nov val velenjskih napadov, a Tuciću tokrat ni bilo usojeno zadeti.

V treh minutah prislužil dva rumena kartona

Nedeljski spored so odprle Domžale in Celje. V prvem polčasu si ekipi nista priigrali izrazitih priložnosti, za največ akcije je poskrbel domači branilec Tilen Klemenčič, ki je v razmiku treh minut prejel dva rumena kartona in bil zato izključen. Celjani so prevzeli pobudo, a prava akcija na tekmi je potekala šele v zadnje pol ure.

Podlogar z igralcem manj priigral Domžalam točko

Po uri igre so Celjani prevzeli vajeti igre v svoje roke in zaigrali podjetneje. V 63. minuti jim je veselje preprečila vratnica, ki jo je zatresel reprezentant Rudi Požeg Vancaš. V 65. minuti je rezervist Rok Štraus po prodoru v kazenski prostor Domžal najprej s stopalom prebrisano pustil žogo za seboj, iz prve pa jo je v mrežo poslal Dario Vizinger, ki je dosegel prvi gol sezone. A številčno oslabljeni Domžalčani se niso predali, deset minut pred koncem je Senijad Ibričić uprizoril pravi slalom po levi strani in golavt črti, pred golom je našel Mateja Podlogarja, ki je med padcem spretno poslal žogo v mrežo za izenačenje in končnih 1:1.

Krčani izničili prvi zaostanek, drugega ne

Zadnja, peta tekma 16. kroga se igra v Krškem. Gostujoči Aluminij je povedel že v 10. minuti, ko je Elvir Maloku prodrl po levi strani in nato pred golom našel Roka Kidriča, ki je samo podstavil novo za vodstvo Kidričanov. Največ dogajanja je bilo v zadnje pol ure. Najprej so Krčani izenačili prek Marina Vukušića v 68. minuti. Dalibor Volaš je v kazenskem prostoru zadržal žogo, jo podal vtekajočemu Milanu Ristovskemu, ki je podal na levo stran gola, žogo pa je vanj potisnil Vukušić.

Tahiraj ukradel žogo Gloverju in odločil v Krškem

Zeleni so pritiskali, ravno Vukušić je bil izredno blizu domačemu vodstvu. A v 79. minuti je Francesco Tahiraj izkoristil napako Macaria Hing-Gloverja, mu ukradel žogo in matiral Marka Zalokarja. Tahiraj bi minuto pozneje lahko zadel še enkrat, po napaki domače obrambe je prišel do novega strela, tokrat je bil Zalokar na mestu. Tahiraj je v 87. minuti moral na klop zaradi poškodbe, zamenjal ga je Damir Grgič, ki je dve minuti pozneje neoviran po podaji Erika Glihe s prostega strela zadel za končnih 3:1.

Maribor je v soboto premagal Triglav s 4:1, Mura pa Gorico z 1:0. Zdaj sledi dvotedenski reprezentančni premor.

Prva liga, 16. krog:

DOMŽALE - CELJE 1:1 (0:0)

600; Podlogar 81.; Vizinger 65.

: Klemenčič (40./Domžale)

Domžale: Mulalič, Dobrovoljc, Klemenčič , Melnjak , Sikošek , Gnezda Čerin, Hodžić ( 74./Lazarević), Ibričić, Mujan ( 61./Belima), Nicholson ( 84./Ibraimi), Podlogar .

Celje: Rozman, Džinić, Travner, Zaletel, Cvek, Pišek ( 70./Benedičič), Požeg Vancaš, Brecl, Lotrič, Pungaršek ( 59./R. Štraus), Vizinger ( 89./D. Štraus).

RUDAR - OLIMPIJA 1:2 (0:2)

840; Trifković 67./11-m; Vombergar 5., Kronaveter 42.

Rudar: Pridigar; Pušaver, Tomašević, Kašnik, Hrubik; Pušnik ( 60./Črnčic), Bolha, Trifković ; Tucić ( 77./Vodeb), Radić, Arap ( 67./Škoflek).

Olimpija: Ivačič; bagnack, Ilić, Maksimenko, Štiglec; Putinčanin, Tomić; Suljić ( 68./Lupeta), Kronaveter ( 94./Zarifović), Savić; Vombergar ( 83./Črnic).

Sodnik: Roman Glažar (Ptuj).

KRŠKO - ALUMINIJ 1:3 (0:1)

Vukušić 68.; Kidrič 10., Tahiraj 79., Grgić 89.

Krško: Zalokar; Hing-Glover ( 82./Kulinits), Brekalo , Ejup , Štefulj; Srečković ( 46./Ristovski), Ogrinec, Kovačič ; Vukušić , Volaš.

Aluminij: Janžeković; Jakšić, Martinović, Kontek, Gliha; Petrovič, Horvat ( 93./Marinšek), Muminović ; Tahiraj ( 87./Grgić), Kidrič , Maloku ( 70./Leko).

Odigrano v soboto:

MURA - GORICA 1:0 (1:0)

2.000; Sirk 44.



MARIBOR - TRIGLAV 4:1 (1:1)

2.800; Tavares 35., 68., Zahović 56., dos Santos 60.; Mlakar 26.

LESTVICA

MARIBOR 16 11 3 2 47:14 36 OLIMPIJA 16 9 5 2 34:19 32 MURA 16 6 4 6 24:22 22 GORICA 16 5 7 4 21:24 22 DOMŽALE 16 5 6 5 28:24 21 ALUMINIJ 16 6 3 7 24:25 21 CELJE 16 4 8 4 18:24 20 TRIGLAV 16 4 3 9 22:36 15 RUDAR 16 4 3 9 16:35 15 KRŠKO 16 2 6 8 12:23 12

To. G.