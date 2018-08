Dvojica Zemljak/Pokeršnik v finalu ljubljanskega turnirja

Prenos velikega finala na TV SLO 2

5. avgust 2018 ob 15:51,

zadnji poseg: 5. avgust 2018 ob 18:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na turnirju svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani bosta Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik igrala v finalu, čaka pa ju ruska dvojica.

Švicarsko navezo Florian Breer/Yves Haussener sta najboljša slovenska igralca, ki si želita igrati na olimpijskih igrah v Tokiu, ugnala z 2:0 (20, 15), razliko pa sta naredila predvsem z odličnimi servisi Zemljaka. Pomagalo je tudi, da sonce ni več pripekalo na polno. "Dobrodošlo je bilo, da so oblaki zakrili sonce. Vesel sem, da se je končalo v dveh nizih in sva prihranila energijo za finale," je povedal Jan Pokeršnik.

Državna prvaka Danijel Pokeršnik in Tadej Boženk sta izgubila z rusko dvojico Samodaj/Miškiv, bilo je 2:0. V četrtfinalu sta D. Pokeršnik in Boženk pri več kot 30 stopinjah Celzija odigrala maratonsko tekmo (dolgo več kot eno uro) proti avstrijski dvojici Kunert-Eglseer. Avstrijca sta prvi niz dobila s 37:35, Slovenca pa naslednja z 21:17 in 15:12.

"Neverjetno. Poleg vročine naju je čakal še maratonski prvi niz. Nikakor nisva mogla doseči točke za niz. Vsa čast Danijelu, da je zdržal, in navijačem, da so naju spodbujali," je za Val 202 povedal Tadej Boženk in dodal: "Najin cilj je bil izboljšati rezultat v Ljubljani, saj prej nisva blestela. Želela sva v polfinale, cilj je dosežen, zdaj pa – po medaljo."

Med ženskami se je koroško-primorska naveza Ana Skarlovnik/Jelena Pešić prebila do polfinala in z 2:0 klonila pred švicarskim parom Böbner/Verge-Depre.

Ženski finale bo ob 21. uri, moški ob 22. uri. Prenos bo na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Polfinale (M):

ZEMLJAK/J. POKERŠNIK (SLO/1) - BREER/HAUSSENER (ŠVI/7)

2:0 (20, 15)

SAMODAJ/MIŠKIV (RUS/16) - D. POKERŠNIK/BOŽENK (SLO/13)

2:0 (20, 19)

Polfinale (Ž):

BÖBNER/VERGE-DEPRE (ŠVI/5) -

PEŠIĆ/SKARLOVNIK (SLO/16)

2:0 (17, 20)

In. MAHNO/Ir. MAHNO (UKR/7) - CEYNOWA/KLODA (POL/9)

2:0 (25, 14)

Večerni spored v Ljubljani

19.00: tekma za 3. mesto (Ž)

20.00: tekma za 3. mesto (M)

21.00: finale (Ž) *

22.00: finale (M) *

* - prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

T. O.