Dvojna norveška zmaga – Björgnova in Sundby prva v Estoniji

Slovenk ni bilo na štartu

19. februar 2017 ob 15:56

Otepää - MMC RTV SLO/STA

Norveška smučarska tekačica Marit Björgen stopnjuje formo pred svetovnim prvenstvom - v estonskem Otepääju je bila najboljša na 10 kilometrov.

Zmagovalka tekme svetovnega pokala na 10 kilometrov v klasični tehniki je na cilj prišla s časom 29:59,0. Drugo mesto je osvojila Švedinja Charlotte Kalla (+26,5), tretja je bila Norvežanka Heidi Weng (+57,2).

Slovenk ni bilo na štartu, saj je slovenska reprezentance dan pred odhodom na svetovno prvenstvo v Lahtiju izkoristila za trening in se današnjim nastopom odpovedala.

Sundbyju zmaga med tekači

V moški konkurenci v Otepääju je slavil Norvežan Martin Johnsrud Sundby. Zmagovalec 15-kilometrske tekme v klasični tehniki za svetovni pokal smučarjev tekačev je na cilj prišel s časom 40:38,2. Drugi je bil Finec Ilvo Niskanen (+37,1), tretji pa Norvežan Hans Christer Holund (+49,1).

Slovencev ni bilo na štartu.

10 km klasično (Ž):

1. M. BJÖRGEN NOR 29:59,0 2. C. KALLA ŠVE +26,5 3. H. WENG NOR 57,2 4. I. FLUGSTAD ÖSTB. NOR 1:17,4 5. J. KOWALCZYK POL 1:19,7 6. K. PARMAKOSKI FIN 1:23,1

SKUPNI VRSTNI RED

Ženske (25/32): 1. H. WENG NOR 1.651 2. I. F. ÖSTBERG NOR 1.285 3. K. PARMAKOSKI FIN 1.262 4. S. NILSSON ŠVE 1.109 5. J. DIGGINS ZDA 827 29. A. LAMPIČ SLO 190 48. K. VIŠNAR SLO 98 53. V. FABJAN SLO 82 56. A. ČEBAŠEK SLO 73 113. E. UREVC SLO 1

15 km klasično (M): 1. M. JOHNSRUD SUNDBY NOR 40:38,2 2. I. NISKANEN FIN +37,1 3. H. CHRISTER HOLUND NOR 49,1 4. N. DYRHAUG NOR 55,3 5. M. HEIKKINEN FIN 58,1 6. A. POLTORANIN KAZ 1:01,3

SKUPNI VRSTNI RED

Moški (25/32): 1. M. J. SUNDBY NOR 1.448 2. S. USTJUGOV RUS 1.064 3. M. HEIKKINEN FIN 837 4. A. HARVEY KAN 740 5. M. HELLNER ŠVE 668 130. M. ŠIMENC SLO 9

D. S.