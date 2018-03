Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Martin Fourcade je zadržal rumeno majico vodilnega. Obeta se napet boj za veliki globus. Foto: Reuters Anastazija Kuzmina je po olimpijskih igrah v sijajni formi. Foto: Reuters Dodaj v

Dvojna norveška zmaga na Holmenkollnu, Bauer 17.

Kuzmina prevzela vodstvo v skupnem seštevku

15. marec 2018 ob 14:56,

zadnji poseg: 15. marec 2018 ob 16:11

Oslo - MMC RTV SLO

Henrik L'Abee-Lund in Johannes Thingnes Boe sta razveselila navijače na šprintu v Oslu. Žensko preizkušnjo je dobila Slovakinja Anastazija Kuzimina.

Klemen Bauer je zasedel 17. mesto, zaostal je 56 sekund. Na prvem streljanju je zadel vseh pet strelov, usoden je bil deveti strel. Jakov Fak je z dvema zgrešenima streloma končal na 32. mestu.



Kuzmina unovčila spodrsljaj Mäkäräinenove

Kuzmina je slavila kljub kazenskemu strelu ter v skupnem seštvku prehitela Finko Kaiso Mäkäräinen, ki po današnjem 40. mestu zdaj zaostaja za šest točk.

Drugo mesto je osvojila Belorusinja Darja Domračeva in se v skupnem seštevku prebila na tretje mesto pred dvakratno olimpijsko prvakinjo Lauro Dahlmeier, ki je bila tokrat skromna 28. Tretje mesto je zasedla Ukrajinka Julija Džima, z zaostankom skoraj pol minute, Belorusinja in Ukrajinka pa sta bili na strelišču brezhibni.

Slovenke na Holmenkollnu nad Oslom niso igrale nobene vloge in so ostale tudi brez zasledovanja. Temu je bila z 62. mestom najbližja Urška Poje, Anja Eržen je bila 70., Polona Klemenčič pa 95. med 97 tekmovalkami.

Šprint, 10 km (M): * 1. H. L'ABEE LUND NOR 26:10,3 (0) 2. J. T. BOE NOR +6,1 (1) 3. M. FOURCADE FRA 6,9 (0) 4. J. EBERHARD AVT 7,1 (1) 5. L. HOFER ITA 15,5 (1) 6. A. PEIFFER NEM 16,8 (1) 7. J. GARANIČEV RUS 23,3 (0) 8. Q. FILLON MILLET FRA 28,8 (0) 9. B. DOLL NEM 35,2 (1) 10. L. BIRKELAND NOR 41,2 (0) ... 17. K. BAUER SLO 55,8 (1) 32. J. FAK SLO 1:19,2 (2)

Šprint, 7,5 km (Ž): * 1. A. KUZMINA SLK 21:31,8 (1) 2. D. DOMRAČEVA BLR +8,9 (0) 3. J. DŽIMA UKR 29,2 (0) 4. S. DUNKLEE ZDA 35,7 (0) 5. F. TAČIZAKI JAP 43,6 (0) 6. F. HILDEBRAND NEM 46,2 (0) 7. J. JURLOVA RUS 50,3 (0) 8. U. KAJŠEVA RUS 55,4 (1) 9. I. FAILKOVA SLK 1:00,4 (0) 10. L. VITTOZZI ITA 1:05,1 (1) ... 62. U. POJE SLO 2:33,8 (1) 70. A. ERŽEN SLO 2:47,6 (2) 95. P. KLEMENČIČ SLO 4:45,8 (3) * - zgrešeni streli/kazenski krogi

Skupni vrstni red: Moški (18/22): 1. M. FOURCADE FRA 936 2. J.-T. BOE NOR 888 3. A. ŠIPULIN RUS 591 4. A. PEIFFER NEM 559 5. J. FAK SLO 528 ... 40. K. BAUER SLO 125 70. M. DOVŽAN SLO 25 Ženske (18/22): 1. A. KUZMINA SLK 673 2. K. MÄKÄRÄINEN FIN 667 3. D. DOMRAČEVA BLR 581 4. D. WIERER ITA 570 5. L. DAHLMEIER NEM 579 ... 73. A. ERŽEN SLO 20

