Dvojna smola Pingvinov – ob porazu še poškodba Crosbyja

Shattenkirk odločil s prvim golom v končnici

2. maj 2017 ob 08:43

Pittsburgh - MMC RTV SLO

Tretja tekma serije med Pittsburghom in Washingtonom (2:3) je bila odločena v podaljšku, potem ko so gostitelji v zadnjih dveh minutah izničili dva gola zaostanka. Mož odločitve je bil Kevin Shattenkrik.

Na začetku 14. minute je Washington povedel, ko sta ob igralcu več na ledu kombinirala Aleksander Ovečkin in Justin Williams, ki je podal pred vrata, tam pa je bil pripravljen Nicklas Bäckström, ki je ploščico poslal v mrežo. Ko je bilo do konca še dobrih deset minut, so v protinapadu lepo odigrali Marcus Johansson, Williams in Jevgenij Kuznecov, ki je zadel za 2:0.

Tedaj se je zdelo, da bodo Capitalsi že po rednem delu znižali zaostanek v seriji, vendar so Pingivini v izdihljajih dvoboja izsilili podaljšek. 113 sekund pred koncem, ko so gostitelji že zaigrali brez vratarja, je znižal Jevgenij Malkin. Le 48 sekund pozneje se je gostujoča mreža znova zatresla. Malkin je tokrat podal, za 2:2 pa je z razdalje zadel Justin Schultz.

Shattenkirk odločil v podaljšku

Vendar pa so v podaljšku hokejisti Washingtona strnili svoje vrste in izkoristili številčno premoč na ledu. Bäckström je po levi strani zadrsal v napadalno tretjino in podal na sredino, kjer se je odkril Shattenkirk, ki je s prvim golom v končnici odločil tekmo. "To je bil dober preizkus za vse nas. Bilo je kar nekaj trenutkov med tekmo, ko smo morali pokazati, iz kakšnega testa smo. Šel sem korak za korakom, menjavo za menjavo. Seveda se zdaj počutimo bistveno drugače kot pred tekmo, te občutke pa moramo prenesti na naslednji dvoboj," je po tekmi razmišljal Shattenkrik.

Po dobrih petih minutah so gostitelji ostali brez kapetana Sidneyja Crosbyja, ki ga je v protinapadu najprej oviral Ovečkin, prvi zvezdnik Pittsburgha pa je nato izgubil ravnotežje in trčil z Mattom Niskanenom, ki ga je zadel v glavo. Crosby je zapustil led in se ni več vrnil v igro. Za zdaj ni znano, kako huda je poškodba.

Končnica, Vzhod, polfinale:

PITTSBURGH - WASHINGTON 2:1

2:3 (0:1, 0:0, 2:1) - v podaljšku

Malkin 59., Schultz 59.; Bäckström 14., Kuznecov 50., Shattenkirk 64.

Obrambe: Fleury 30; Holtby 28.



Torek:

NY RANGERS - OTTAWA 0:2



ZAHOD, polfinale, torek:

NASHVILLE - ST. LOUIS 2:1



Sreda:

EDMONTON - ANAHEIM 2:1



V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na 4 zmage.

