Dvojni dvojček Omića, zmagovalec Evropskega pokala znan 5. aprila

Unicaja Malaga prvič v letošnji sezoni boljša od Valencie

31. marec 2017 ob 22:56

Malaga - MMC RTV SLO

Slovenski reprezentant Alen Omić še upa na osvojitev Evropskega pokala, saj je bila njegova ekipa Unicaja Malaga na drugi tekmi boljša od košarkarjev Valencie (79:71).

Omić je med najzaslužnejšimi za zmago Unicaje, v 28 minutah je dosegel dvojni dvojček - 12 točkam je prispeval še 10 skokov.

Malažani so odlično odigrali tako v obrambi kot v napadu, vodili skozi celotno srečanje, ob polčasu za devet točk, zadnjo četrtino pa so začeli s 13 točkami prednosti. Po trojki Sama Van Rossoma se je Valencia približala na devet točk (70:61), a je bil na drugi strani natančen Daniel Diez (72:61). Sodniki so nato dosodili še osebno napako v napadu, gostujoči trener se je pritoževal nad sojenjem, tako da je sledila še tehnična napaka. Za Unicajo je proste mete uspešno izvedel Carlos Suarez in razlika je znašala spet 14 (75:61).

Valencia se ni predala, po trojki Fernanda San Emeteria se je minuto in pol pred koncem po dolgem času približala na manj kot 10 točk zaostanka (78:70). Naslednji napad so uspešno branili in imeli so priložnost za dodatno znižanje, a je San Emeterio stopil v avt. 34 sekund pred koncem je imel San Emeterio še eno priložnost, nad njim so košarkarji Unicaje storili osebno napako, a žoga na njegovo nesrečo ni šla skozi obroč. Zadel je en prosti met (78:71), na drugi strani je bil polovično uspešen Jamar Smith (dosegel je pet trojk) in končni rezultat je bil postavljen (79:71).

Unicaja je na krilih domačih navijačev podaljšala finalno serijo na maksimalne tri tekme. Finale se namreč igra na dve zmagi, po današnji tekmi je izid tako izenačen.

Tretja tekma bo na sporedu 5. aprila.

EVROPSKI POKAL, finale

Druga tekma:

UNICAJA MALAGA - VALENCIA

79:71 (21:16, 22:18, 21:17, 15:20)

10.367; Smith 20, Omić 12 (6/8 za dve) in 10 skokov v 28 minutah; Vives 14, Van Rossom in Dubljević 11.

Prva tekma:

VALENCIA - UNICAJA MALAGA

68:62 (20:20, 15:15, 15:13, 18:14)

Dubljević 14, Sastre 13; Brooks 11, Omić 8 točk in 12 skokov v 28 minutah.

D. S.