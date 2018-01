Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.4 od 12 glasov Ocenite to novico! Na najvišjo stopničko je stopil najvišji. Tekmo v Stockholmu je dobil dvometraš Ramon Zenhäusern, kar je njegova prva zmaga med elito. Foto: Reuters Marcel Hirscher, ki mu paralelne tekme praviloma ne ležijo, je izpadel v četrtfinalu in osvojil peto mesto. Foto: Reuters VIDEO Hirscher še nima slalomsk... VIDEO Aerni v četrtfinalu mestn... VIDEO Veliki finale paralelne t... Dodaj v

Dvometraš Zenhäusern prvič na slalomskem vrhu

Hirscher izpadel v četrtfinalu

30. januar 2018 ob 18:24,

zadnji poseg: 30. januar 2018 ob 19:28

Stockholm - MMC RTV SLO

Ramon Zenhäusern je presenetljivi zmagovalec paralelne tekme v Stockholmu za svetovni pokal v alpskem smučanju, medtem ko je pri ženskah 100 točk osvojila Nina Haver Löseth.

Švicarski dvometraš je v finalu na žalost številnih gledalcev ugnal favoriziranega Šveda Andreja Myhrerja, ki je prej smučal izjemno prepričljivo in s tehniko zbijanja vratic z obema rokama suvereno izločal tekmece. V finalu si je na prvi progi nabral dve stotinki zaostanka, na drugi (bil je spet malenkost počasnejši) pa je bil še diskvalificiran.

25-letni Zenhäusern je tako prvič zmagal na tekmah svetovnega pokala. Do zdaj je bil le trikrat med deseterico (vselej na slalomskih tekmah), najvišje na četrtem mestu letos v Wengnu. Tretje mesto je osvojil zadnji zmagovalec Stockholma Linus Strasser.

Hirscher še ni slavil malega globusa

Vodilni smučar svetovnega pokala Marcel Hirscher je izpadel v četrtfinalu, v katerem je bil zanj usoden Luca Aerni. Švicar je bil po dveh dvobojih hitrejši za osem stotink. S petim mestom Hirscher še ni dobitnik slalomskega globusa (do konca sta še dve tekmi, prednost pa znaša 144 točk), je pa tako v slalomskem kot v skupnem seštevku malce povečal prednost pred najbližjim zasledovalcem Henrikom Kristoffersenom, ki se je poslovil že po osmini finala in osvojil deveto mesto.

Za moške je bila to zadnja tekma pred olimpijskimi igrami.

Holdenerjeva zaradi napake ob zmago

Pri ženskah je v polfinalu izpadla domača favoritinja Frida Hansdotter, ki jo je za 21 stotink ugnala Nina Haver Löseth. Norvežanka se ni ustavila in je v razburljivem finalu premagala še Wendy Holdener. Kazalo je na švicarsko zmago, toda Holdenerjeva je na polovici povratnega obračuna naredila veliko napako, Lösethova pa se je odsmučala drugi zmagi kariere naproti.

Vodilne v svetovnem pokalu Mikaele Shiffrin ni bilo v Stockholmu, saj se že pripravlja na olimpijske igre in bo v sredo odpotovala v Južno Korejo. Ker je konec tedna ne bo v Garmischu, je že jasno, da ne bo mogla popraviti rekordnega izkupička Tine Maze iz sezone 2012/13, ko je v svetovnem pokalu osvojila 2.414 točk.

Slovenskih tekmovalcev v švedski prestolnici, kjer je tekmovalo le po najboljših 16 slalomistov oziroma slalomistk sveta, ni bilo.

MOŠKI, finale:

MYHRER (ŠVE/4) - ZENHÄUSERN (ŠVI/11)

Za 3. mesto:

AERNI (ŠVI/8) - STRASSER (NEM/15)

Polfinale:

AERNI (ŠVI/8) - MYHRER (ŠVE/4)

ZENHÄUSERN (ŠVI/11) - STRASSER (NEM/15)

Četrtfinale:

HIRSCHER (AVT/1) - AERNI (ŠVI/8)

YULE (ŠVI/5) - MYHRER (ŠVE/4)

MATT (AVT/3) - ZENHÄUSERN (ŠVI/11)

HARGIN (ŠVE/10) - STRASSER (NEM/15)

Osmina finala:

HIRSCHER (AVT/1) - NOEL (FRA/16)

AERNI (ŠVI/8) - FOSS SOLEVAG (NOR/9)

YULE (ŠVI/5) - SCHWARZ (AVT/12)

MYHRER (ŠVE/4) - NORDBOTT (NOR/13)

MATT (AVT/3) - NESTVOLD HAUGEN (NOR/14)

GROSS (ITA/6) - ZENHÄUSERN (ŠVI/11)

RYDING (VB/7) - HARGIN (ŠVE/10)

KRISTOFFERSEN (NOR/2) - STRASSER (NEM/15)

ŽENSKE, finale:

HOLDENER (ŠVI/3) - LOESETH (NOR/5)

Za 3. mesto:

HANSDOTTER (ŠVE/1) - VLHOVA (SLK/2)

Polfinale:

HANSDOTTER (ŠVE/1) - LOESETH (NOR/5)

HOLDENER (ŠVI/3) - VLHOVA (SLK/2)

Četrtfinale:

HANSDOTTER (ŠVE/1) - GALLHUBER (AVT/8)

LOESETH (NOR/5) - SCHILD (AVT/4)

HOLDENER (ŠVI/3) - GEIGER (NEM/11)

CURTONI (ITA/10) - VLHOVA (SLK/2)

Osmina finala:

HANSDOTTER (ŠVE/1) - STIEGLER (ZDA/16)

GALLHUBER (AVT/8) - FEIERABEND (ŠVI/9)

LOESETH (NOR/5) - TRUPPE (AVT/12)

SCHILD (AVT/4) - COSTAZZA (ITA/13)

HOLDENER (ŠVI/3) - DÜRR (NEM/14)

MEILLARD (ŠVI/6) - GEIGER (NEM/11)

SWENN LARSSON (ŠVE/7) - CURTONI (ITA/10)

VLHOVA (SLK/2) - WALLNER (NEM/15)

SVETOVNI POKAL, moški, skupno (29/37): 1. M. HIRSCHER AVT 1.294 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 1.045 3. A. L. SVINDAL NOR 716 4. K. JANSRUD NOR 665 5. B. FEUZ ŠVI 636 6. A. PINTURAULT FRA 627 7. A. MYHRER ŠVE 515 8. M. MAYER AVT 502 9. D. PARIS ITA 466 10. V. KRIECHMAYR AVT 455 ... 39. Ž. KRANJEC SLO 182 49. M. ČATER SLO 120 60. B. KLINE SLO 83 89. Š. HADALIN SLO 34 91. K. KOSI SLO 32 147. M. HROBAT SLO 3 Slalom (10/12): 1. M. HIRSCHER AVT 774 2. H. KRISTOFFERSEN NOR 630 3. A. MYHRER ŠVE 453 4. M. MATT AVT 388 5. D. YULE ŠVI 370 6. L. AERNI ŠVI 297 7. R. ZENHÄUSERN ŠVI 266 8. S. FOSS SOLEVAAG NOR 252 9. S. GROSS ITA 248 10. D. RYDING VB 226 ... 38. Š. HADALIN SLO 15 ŽENSKE, skupno (29/39): 1. M. SHIFFRIN ZDA 1.513 2. W. HOLDENER ŠVI 842 3. P. VLHOVA SLK 754 4. V. REBENSBURG NEM 714 5. F. HANSDOTTER ŠVE 657 6. T. WEIRATHER LIE 601 7. L. GUT ŠVI 592 8. T. WORLEY FRA 587 9. R. MOWINCKEL NOR 579 10. S. GOGGIA ITA 570 ... 38. A. DREV SLO 176 43. A. BUCIK SLO 152 46. M. HROVAT SLO 145 47. T. ROBNIK SLO 144 53. M. FERK SLO 107 Slalom (10/12): 1. M. SHIFFRIN ZDA 780 2. P. VLHOVA SLK 605 3. F. HANSDOTTER ŠVE 561 4. W. HOLDENER ŠVI 545 5. B. SCHILD AVT 378 6. M. MEILLARD ŠVI 292 7. N. HAVER-LOESETH NOR 283 8. I. CURTONI ITA 236 9. A. SWENN LARSSON ŠVE 226 10. K. GALLHUBER AVT 222 ... 22. A. BUCIK SLO 82 24. M. FERK SLO 79

Meta Hrovat v Davosu odstopila

V Davosu se je začelo svetovno mladinsko prvenstvo. Dekleta, med katerimi so bile tudi štiri slovenske tekmovalke, so se pomerile na veleslalomu. Favorizirana Meta Hrovat, ki je nosila startno številko 1, je odstopila že na prvi progi, preostale pa so ostale zunaj trideseterice. V finalu se je Neja Dvornik povzpela z 38. na 32. mesto. Žana Ciglič je bila na koncu 45., Andreja Slokar pa je po 37. času prve proge na drugi odstopila. Zlato in srebro sta šla v roke avstrijskih predstavnic Julie Schieb in Katharine Liensberger, bron pa je osvojila Finka Riikka Honkanen. Dekleta imajo v sredo na sporedu slalom, na katerem bodo nastopile iste štiri slovenske tekmovalke.

T. O.