Dybala: Naš kader ni prav nič slabši od Barcelone

Tuchel: Potrebujemo štiri vrhunske polčase

10. april 2017 ob 21:00

Torino, Dortmund - MMC RTV SLO

6. junija 2015 je Barcelona v finalu Lige prvakov v Berlinu premagala Juventus s 3:1. V torek se bosta ekipi srečali na prvi tekmi četrtfinala v Torinu.

Katalonci so v osmini finala po epskem preobratu na povratni tekmi izločili Paris SG (0:4 in 6:1). Nikakor ne najdejo konstantne forme. V španskem prvenstvu so v sredo z imenitno predstavo nadigrali Sevillo s 3:0, v soboto pa so bili razglašeni v Malagi in po porazu z 0:2 je nov naslov španskega prvaka zelo oddaljen.

Juventus je v Serie A v odličnem položaju, ima šest točk prednosti pred Romo in šesti zaporedni "scudetto" je zelo blizu.

"Ko igraš prvo tekmo doma, je vedno najbolj pomembno, da ne prejmeš zadetka. Proti Barceloni ne moreš računati, da bo na obeh tekmah 0:0, nato pa bi imeli priložnost za zmago pri streljanju enajstmetrovk. Vsekakor želimo zadeti na prvi tekmi, srečanje bodo začeli Cuadrado, Dybala, Mandžukić in Higuain," je poudaril trener Massimiliano Allegri.

Messi že nekaj let najboljši na svetu

Italijanski novinarji so ga spraševali o Paulu Dybali, ki je največji dragulj stare dame. Hitro so potegnili primerjave z Lionelom Messijem. "Messi je že nekaj let najboljši nogometaš na svetu. Dybala je naredil nekaj velikih korakov, zelo hitro napreduje. Poleg Neymarja bi lahko postal eden najboljših v prihodnjih sezonah," je še dodal strateg Juventusa.

Buffon opozarja na odlični trojček v napadu

"Ne bi rad podcenjeval drugih igralcev Barcelone, vendar Neymar, Messi in Suarez so res velika nevarnost za naša vrata. Odlično sodelujejo, veliko si podajajo in so pravi ekipni igralci. Moji otroci obožujejo Messija in Neymarja in mislim, da imajo dober okus," je razlagal Gianluigi Buffon, ki mu v bogati zbirki lovorik manjka Liga prvakov.

"Naš kader ni prav nič slabši od Barcelone. Imamo veliko kakovost in naš cilj je finale Lige prvakov," je odločen Dybala.

Za tako tekmo ni potrebno motivirati igralcev

Pri Barceloini bo manjkalo kar nekaj igralcev. Sergio Busquets je kaznovan, poškodovani so Rafinha, Aleix Vidal in Arda Turan.

"Od finala v Berlinu se je precej spremenilo. Juventus je še vedno odlična ekipa. Težko rečem, če so še močnejši. Imam izjemne spomine na tisto finalno tekmo, a zdaj se vse začenja znova. Vsekako mi ni treba motivirati igralcev za tekmo proti Juventusu," je pojasnil Luis Enrique, ki bo po koncu sezone zapustil klop Barce.

"Mislim, da v nogometu ni pravega maščevanja. Tistega izida se ne da več spremeniti. Nihče ne razmišlja o tisti tekmi izped dveh let. Vsi želimo odigrati dobro tekmo in iztržiti želimo ugoden izid na prvi tekmi," je dodal Javier Mascherano.

Tuchel: Potrebujemo štiri vrhunske polčase

Borussia bo na stadionu Westfalen gostila Monaco. Trener Thomas Tuchel ima precej težav zaradi bolezni in poškodb. Manjkali bodo Mario Götze, Andre Schürrle in Erik Durm. V soboto v Münchnu so bili črno-rumeni nemočni, Bayern jih je odpravil kar s 4:1.

"V soboto smo zasluženo visoko izgubili. Na srečo igramo veliko tekem in že danes nihče več ne govori o tej tekmi. Posebne analize sploh nisem delal, saj bi moral prikazati 120 napak, to pa ne bi vplivalo dobro. Veliko igralcev Monaca je naredilo odličen vtis, ko sem gledal njihove tekme. Veliko igralcev je pravih atletov, nekaj je izrednih posameznikov. Prepričan sem, da bomo prikazali pravi obraz in ponovili predstavo s tekme proti Benfici. Proti vodilni ekipi francoskega prvenstva potrebujemo štiri vrhunske polčase," je razmišljal trener Tuchel.

Četrtfinale, prvi tekmi, torek ob 20.45:

BORUSSIA (D) - MONACO



Verjetni postavi:



Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer, Weigl, Dembele, Kagava, Guerreiro, Pulisic, Aubameyang.



Monaco: Subašić, Toure, Glik, Jemerson, Mendy, Fabinho, Joao Moutinho, Bernardo

Silva, Lemar, Mbappe, Falcao.



Sodnik: Daniele Orsato (Italija)





JUVENTUS - BARCELONA



Verjetni postavi:



Juventus: Buffon, Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Khedira, Pjanić, Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.



Barcelona: ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba, Rakitić, Mascherano, Iniesta, Messi, Suarez, Neymar.



Sodnik: Szymon Marciniak (Poljska)



Povratni tekmi bosta 19. aprila.

Sreda ob 20.45:

BAYERN - REAL MADRID



Verjetni postavi:



Bayern: Neuer, Lahm, Javi Martinez, J. Boateng, Alaba, Xabi Alonso, Vidal, Robben, Thiago, Ribery, Lewandowski.



Real Madrid: Navas, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Bale, Benzema, Ronaldo.



Sodnik: Nicola Rizzoli (Italija)

ATLETICO MADRID - LEICESTER



Verjetni postavi:



Atletico: Oblak, Juanfran, Savić, Godin, Filipe Luis, Koke, Saul Niguez, Gabi, Ferreira-Carrasco, Griezmann, Torres.



Leicester: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez, Vardy, Okazaki.



Sodnik: Jonas Eriksson (Švedska)

Povratni tekmi bosta 18. aprila.



A. G.