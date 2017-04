Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Paulo Dybala ostaja zvest Juventusu. Foto: Reuters Sorodne novice Paulo Dybala Juventus zagrenil življenje Barceloni Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Dybala ostaja v Torinu: Plača višja za 4 milijone evrov

Drugi najbolje plačani nogometaš Juventusa

13. april 2017 ob 12:37

Torino - MMC RTV SLO

Manj kot dva dneva po izjemni predstavi proti Barceloni je novi nogometni zvezdnik Paulo Dybala podpisal novo petletno pogodbo z Juventusom, tako da v Torinu ostaja do leta 2022.

23-letni Argentinec bo na leto zaslužil sedem milijonov evrov in bo drugi najbolje plačani igralec stare dame za Gonzalom Higuainom, ki mu za vsako sezono odštejejo pol milijona več.

Odlični vezist je v Juventus prišel leta 2015 iz Palerma za 32 milijonov evrov, še osem milijonov evrov pa bodo morali italijanski prvaki poslati na Sicilijo v obliki bonusov.

Dybala je kmalu po prihodu v Torino postal nepogrešljivi član prve enajsterice. V prvi sezoni je na 46 tekmah zabil 23 golov, v letošnji pa na 35 dvobojih 16 zadetkov. Širšo nogometno javnost je navdušil v torek, ko je Barceloni zabil dva gola in bil igralec tekme v veliki zmagi Juventusa s 3:0.

Dybala je bil na radarju Real Madrida in Barcelone, zato so v Juventusu pohiteli in mu ponudili novo, izboljšano pogodbo. Dosedaj je bila njegova plača le tri milijone dolarjev na sezono.

R. K.