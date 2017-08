Dybala s hat-trickom zrežiral velik preobrat v Genovi

Roma gosti Inter

26. avgust 2017 ob 21:00

Rim - MMC RTV SLO

Juventus se je že po sedmih minutah znašel v velikih težavah, Genoa je povedla z 2:0. Na veliko sceno je nato stopil Paulo Dybala in s tremi zadetki poskrbel za velik preobrat in zmago stare dame v 2. krogu Serie A (2:4).

Srečanje na stadionu Luigi Ferraris se je začelo sanjsko za gostitelje. Goran Pandev je ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Miralem Pjanić preusmeril žogo v lastno mrežo v 19. sekundi. V 7. minuti je Bolgar Andrey Galabinov padel v kazenskem prostoru, videosodnik je signaliziral glavnemu sodniku Luci Bantiju, da je prišlo do prekrška in z bele točke je Galabinov po sredini vrat matiral Gianluigija Buffona.

Gostje so se zbrali po četrt ure igre, ko je Pjanić v kazenskem prostoru zaposlil Dybalo, ki je z desetih metrov potisnil žogo v mrežo. V sodnikovem dodatku prvega polčasa je videosodnik znova določil najstrožjo kazen, potem ko je strel Maria Mandžukića z bližine z roko odbil Darko Lazović. Dybala je z močnim strelom z enajstih metrov poslal žogo pod prečko.

V 62. minuti je Mandžukić z visoko žogo v kazenskem prostoru našel Juana Cuadrada, ki se je odlično znašel. Žogo si je s prsmi nastavil na levico in z natančnim strelom ukanil Mattio Perrina. Gostitelji se niso uspeli pobrati po šoku. V 92. minuti je Gonzalo Higuain podal do Dybale, ki je z levo nogo zadel v bližnji kot.

2. krog:

GENOA - JUVENTUS 2:4 (2:2)

Pjanić 1./ag, Galabinov 7./11-m; Dybala 14., 45./11-m, 92., Cuadrado 62.

Genoa: Perin, Biraschi, Rossettini, Gentiletti, Lazović, Miguel Veloso, Bertolacci, Laxalt, Taarabt (51./Paladino), Galabinov (72./Centurion), Pandev (78./Lapadula).

Juventus: Buffon, Lichtsteiner (74./Barzagli), Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Khedira (58./Matuidi), Pjanić (81./Bentancur), Cuadrado, Dybala, Mandžukić, Higuain.

Sodnik: Luca Banti

BENEVENTO - BOLOGNA 0:1 (0:0)

Donsah 55.

Belec (Benevento) je branil vso tekmo.



Ob 20.45:

ROMA - INTER 1:0 (1:0)

Džeko 15.

Roma: Alisson, Juan Jesus, Manolas, Fazio, Kolarov, Nainggolan, De Rossi, Strootman, Defrel, Džeko, Perotti.

Inter: Handanović, d'Ambrosio, Škriniar, Miranda, Nagatomo, Vecino, Gagliardini, Candreva, Borja Valero, Perišić, Icardi.

Sodnik: Massimiliano Irrati

Nedelja ob 18.00:

TORINO - SASSUOLO



Ob 20.45:

MILAN - CAGLIARI



CHIEVO - LAZIO



CROTONE - VERONA



FIORENTINA - SAMPDORIA



NAPOLI - ATALANTA



SPAL - UDINESE

Lestvica: JUVENTUS 2 2 0 0 7:2 6 BOLOGNA 2 1 1 0 2:1 4 MILAN 1 1 0 0 3:0 3 INTER 1 1 0 0 3:0 3 NAPOLI 1 1 0 0 3:1 3 CHIEVO 1 1 0 0 2:1 3 SAMPDORIA 1 1 0 0 2:1 3 ROMA 1 1 0 0 1:0 3 TORINO 1 0 1 0 1:1 1 SPAL 1 0 1 0 0:0 1 LAZIO 1 0 1 0 0:0 1 SASSUOLO 1 0 1 0 0:0 1 GENOA 2 0 1 1 2:4 1 UDINESE 1 0 0 1 1:2 0 ATALANTA 1 0 0 1 0:1 0 BENEVENTO 2 0 0 2 1:3 0 HELLAS VERONA 1 0 0 1 1:3 0 FIORENTINA 1 0 0 1 0:3 0 CAGLIARI 1 0 0 1 0:3 0 CROTONE 1 0 0 1 0:3 0

A. G.