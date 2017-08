Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Roberto Bautista Agut je odlično pripravljen na OP ZDA, kjer ga v uvodnem krogu čaka Italijan Andreas Seppi. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Džumhur klonil v prvem velikem finalu

Zmaga Gavrilove v New Havnu

27. avgust 2017 ob 07:23

Winston Salem - MMC RTV SLO

Roberto Bautista Agut je v finalu turnirja ATP v Winston-Salemu s 6:4 in 6:4 premagal Damirja Džumhurja iz Bosne in Hercegovine. Španec je letos dobil dva turnirja, Džumhur pa je prvič v karieri nastopil v finalu turnirja ATP.

Bautista Agut je prvi turnir letos zmagal januarja v Chennaiju, skupaj ima šest turnirskih zmag. Turnir v Winston-Salemu je bil zadnji pred zadnjim grand slamom sezone, ki se bo v New Yorku začel v ponedeljek.

Zmaga Gavrilove v New Havnu

Daria Gavrilova je zmagovalka turnirja WTA v New Havnu. V finalu je 23-letna Avstralka za svoj prvi turnirski naslov premagala Slovakinjo Dominiko Cibulkovo s 4:6, 6:3 in 6:4. Gavrilova je v polfinalu izločila branilko naslova Agnieszko Radwansko, v finalu pa je 11. igralki na lestvici WTA Cibulkovi preprečila deveti turnirski naslov.

WINSTON SALEM

(748.960 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

BAUTISTA AGUT (ŠPA/1) - DŽUMHUR (BiH)

6:4, 6:4

NEW HAVEN

(776.000 am. dolarjev, trda podlaga)



Finale:

GAVRILOVA (AVS) - CIBULKOVA (SLK/2)

4:6, 6:3, 6:4

A. G.