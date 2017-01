Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Bernie Ecclestone je celotno življenje povezan s formulo ena. Leta 1958 je tudi tekmoval na dveh dirkah za ekipo Coinnaught. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ecclestone ne vodi več formule ena - novi vodja je Carey

Zdaj bo le še častni predsednik

23. januar 2017 ob 22:55

London - MMC RTV SLO

Dolgoletni vodja formule ena Bernie Ecclestone zapušča svoj položaj. Britanec bo po dolgih 40 letih končal delo na čelu najhitrejšega avtomobilističnega tekmovanja na svetu.

Lastniki formule ena Liberty Media so namesto 86-letnega Britanca na vodilni položaj imenovali 62-letnega Američana Chasea Careyja.

"Danes so me zamenjali. Sem preteklost, to je uradno," je dejal Ecclestone, ki so mu ponudili mesto častnega predsednika. "Zdaj imam ta naziv, čeprav sploh ne vem, kaj pomeni," je še dodal Ecclestone, ki je prejšnji konec tedna obiskal tekme alpskih smučarjev v mondenem Kitzbühelu.

Carey je predtem delal kot izvršni podpredsednik medijskega podjetja 21st Century Fox, ki si ga lasti Rupert Murdoch.

A. G.