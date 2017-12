Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 7 glasov Ocenite to novico! Ederson Moraes je v 92. minuti takole ohranil mrežo Manchester Cityja nedotaknjeno in podaljšal niz neporaženosti sinjemodrih v Premier ligi. Foto: Reuters Gabriel Jesus je v solzah zapustil zelenico Selhurst Parka ... Foto: Reuters ... Kevin De Bruyne pa na nosilih. Foto: Reuters Sorodne novice Mourinho bentil nad nedosojeno 11-metrovko Chelsea odpihnil Stoke City, Salah rešitelj Liverpoola Dodaj v

Ederson poskrbel, da City v Premier ligi ostaja neporažen

Arsenal le do točke na Hawthornsu

31. december 2017 ob 16:37

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Cityja so v 21. krogu zgolj remizirali na Selhurst Parku proti Crystal Palaceu (0:0), ki je imel v izdihljajih celo priložnost za zmago.

Ob izteku 90. minute je namreč Raheem Sterling v lastnem kazenskem prostoru podrl Wilfrieda Zahaja, glavni sodnik Jonathan Moss pa je nemudoma pokazal na belo točko.

Odgovornost je na svoja ramena prevzel Luka Milivojević, ki pa mu z 11 metrov ni uspelo Cityju zadati sploh prvega poraza v letošnji sezoni Premier lige. Nekdanjemu vezistu Crvene zvezde, Anderlechta in Olympiacosa je Cityjev vratar Ederson Moraes poskus po sredini ubranil.

Tekma je bila sicer prežeta s poškodbami, krajši konec je potegnila ekipa Pepa Guardiole, ki je ostala brez dveh ključnih igralcev. Gabriel Jesus si je poškodoval koleno, v končnici tekme je igrišče na nosilih zapustil še Kevin De Bruyne, ki je trčil z Jasonom Puncheonom. Oba nogometaša utegneta biti z zelenic odsotna dalj časa.

Topničarji po sporni najstrožji kazni le do točke

Na zadnji tekmi Premier lige v letu 2017 sta se West Bromwich in Arsenal razšla z remijem (1:1). Topničarji so povedli sedem minut pred koncem, ko je Alexis Sanchez izvedel prosti strel z 18 metrov. Žoga je zadela Jamesa McCleana v živem zidu in spremenila smer. Vratar Ben Foster je bil nemočen. V predzadnji minuti rednega dela je Kieran Gibbs skušal poslati žogo pred vrata, Caluma Chambersa je zadela v roko in sodnik Mike Dean je pokazal na belo točko. Zelo sporna odločitev delivca pravice. Jay Rodriguez je z enajstih metrov poslal Petra Čecha v napačno smer. West Bromwich je brez prvenstvene zmage že na 19 tekmah.

Wenger prehitel Fergusona

Arsene Wenger je poskrbel za nov rekord, saj je bila to že njegova 811. tekma v Premier ligi, tako da je za eno tekmo prehitel dolgoletnega stratega Manchester Uniteda Alexa Fergusona. 68-letni Francoz je topničarje prevzel oktobra 1996, osvojil je tri naslove angleškega prvaka in štiri Pokale FA.

21. krog, nedeljski tekmi:

CRYSTAL PALACE - MANCHESTER CITY 0:0

Milivojević (Crystal Palace) je v 92. minuti zapravil 11-m.

Crystal Palace: Hennessey, Fosu-Mensah, Dann (19./Kelly), Tomkins, van Aanholt, Milivojević, Cabaye (75./Puncheon; 96./Li), Riedewald, Zaha, Benteke, Townsend.

Manchester City: Ederson, Walker, Mangala, Otamendi, Danilo, Fernandinho, De Bruyne, Gündogan (57./Sterling), Bernardo Silva (81./Y. Toure), Gabriel Jesus (23./Agüero), Sane.

Sodnik: Jonathan Moss



WEST BROMWICH - ARSENAL 1:1 (0:0)

Rodriguez 89./11-m; McClean 83.

West Bromwich: Foster, Phillips (72./McClean), Dawson, Hegazy, Evans, Gibbs, Livermore, Barry, Brunt (72./Krychowiak), Rodriguez, Robson-Kanu (75./Nyom).

Arsenal: Čech, Koscielny (72./Mertesacker), Chambers, Mustafi, Bellerin, Xhaka, Wilshere, Kolašinac (37./Maitland Niles), Sanchez, Lacazette, Iwobi (74./Welbeck).

Sodnik: Mike Dean

Četrtek ob 21.00:

TOTTENHAM - WEST HAM

Lestvica: MANCHESTER CITY 21 19 2 0 61:12 59 CHELSEA 21 14 3 4 39:14 45 MANCHESTER UTD. 21 13 5 3 43:16 44 LIVERPOOL 21 11 8 2 48:24 41 ARSENAL 21 11 5 5 38:26 38 TOTTENHAM 20 11 4 5 39:20 37 BURNLEY 21 9 7 5 18:17 34 LEICESTER 21 7 6 8 31:32 27 EVERTON 21 7 6 8 25:32 27 WATFORD 21 7 4 10 30:37 25 HUDDERSFIELD 21 6 6 9 18:32 24 BRIGHTON 21 5 7 9 15:25 22 SOUTHAMPTON 21 4 8 9 20:30 20 BOURNEMOUTH 21 5 5 11 20:32 20 STOKE CITY 21 5 5 11 23:46 20 NEWCASTLE 21 5 4 12 19:30 19 CRYSTAL PALACE 21 4 7 10 18:32 19 WEST HAM 20 4 6 10 22:38 18 WEST BROMWICH 21 2 10 9 15:28 16 SWANSEA 21 4 4 13 13:32 16

