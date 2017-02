Finalna serija le s Petrom Prevcem

Najbolje kaže Avstrijcu Stefanu Kraftu

25. februar 2017 ob 09:28,

zadnji poseg: 25. februar 2017 ob 17:38

Lahti - MMC RTV SLO

Prva serija skokov za svetovno prvenstvo v Lahtiju se ni izšla po slovenskih željah. V finale se je izmed četverice uvrstil le Peter Prevc, pa še on ni v igri za najvišja mesta. Pravkar poteka finale.

Peter Prevc, ki je bil na treningih med najboljšimi, je skočil le 92,5 metra in je na 15. mestu. Jernej Damjan, Domen Prevc in Cene Prevc se niso uvrstili med najboljšo trideseterico. Damjan je zasedel 32. mesto (88 m), Domen Prevc 34. (89 m) in Cene Prevc 40. mesto (86 m).

Vodi Avstrijec Stefan Kraft, ki je skočil 99,5 metra in ima več kot štiri točke prednosti pred Nemcem Andreasom Wellingerjem. Tretji je še en Avstrijec Michael Hayböck, četrti pa vodilni v svetovnem pokalu Kamil Stoch. Peter Prevc za tretjim mestom zaostaja za devet točk, za vodilnim Kraftom pa 14 točk.

Prenos tekme je na TV SLO 2 in na MMC-ju.

V poskusni seriji je bil od Slovencev najdaljši Peter Prevc, ki je pristal pri 96,5 m. Imel je tretjo oceno. Boljša sta bila le Andreas Wellinger (98,5 m) in Maciej Kot (97,0 m). Preostali Slovenci so bili v ozadju. Damjan je bil 34., Cene Prevc 40., Domen Prevc pa zadnji, 49.

Na zadnjem svetovnem prvenstvu v Falunu je na srednji skakalnici slavil Norvežan Rune Velta, ki je že končal kariero, drugi je bil Nemec Severin Freund, ki ga zaradi poškodbe tudi ni v Lahtiju, tretji pa je bil Stefan Kraft.

Po prvi seriji: daljave točke 1. S. KRAFT AVT 99,5 135,8 2. A. WELLINGER AVT 96,5 131,5 3. M. HAYBÖCK AVT 98,0 130,9 4. K. STOCH POL 96,5 129,8 5. D. KUBACKI POL 96,5 129,3 6. M. EISENBICHL. NEM 95,0 128,3 7. M. KOT POL 95,0 128,1 8. D. ITO JAP 95,0 124,7 9. M. FETTNER AVT 95,0 123,9 10. R. FREITAG NEM 94,5 123,9 ... 15. P. PREVC SLO 92,5 121,2 Izven finala: 32. J. DAMJAN SLO 88,0 109,2 34. D. PREVC SLO 89,0 108,1 43. C. PREVC SLO 86,0 104,1

