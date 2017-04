Edmund pošteno namučil Nadala v Monte Carlu

Uspešna vrnitev Murrayja po pettedenski odsotnosti

19. april 2017 ob 16:56

Monte Carlo - MMC RTV SLO/STA

Številka ena moškega tenisa Andy Murray se je v Monte Carlu uspešno vrnil na igrišča po poškodbi komolca, zaradi katere je počival od 12. marca. V 2. krogu je s 7:5 in 7:5 premagal Gillesa Müllerja.

Kot je Škot napovedoval, v igri še ni pravi, pogreša predvsem boljši servis. Dvoboj proti Luksemburžanu, ki tako kot Murray na peščenih igriščih ni tako uspešen kot na trših, je začel z dvema dvojnima napakama, nato v prvi igri storil še eno in že takoj izgubil svoj servis. V nadaljevanju pa je vendarle bolje izvajal začetne udarce, tekmecu pa tudi štirikrat odvzel servis, kar je bilo dovolj za zmago. Murray je do zdaj v Monte Carlu trikrat igral v polfinalu, v finalu pa še nikoli.

V osmini finala bo Murrayjev tekmec Španec Albert Ramos Vinolas.

Nadal še ni v pravi formi na pesku

Rafael Nadal je po dveh urah in 20 minutah izenačenega boja izločil Kyla Edmunda s 6:0, 5:7 in 6:3. 30-letni Španec lovi deseti naslov v kneževini in skupno že 50. turnir na pesku v karieri. Med letoma 2005 in 2013 je v Monte Carlu nanizal neverjetnih 46 zaporednih zmag, kar je rekord turnirja.

V prvem nizu je Rafa z izjemnimi forhendi nadigral Britanca in ni oddal niti igre. V drugem nizu se je Edmund prebudil in kar trikrat odvzel servis Nadalu. Odločilni brejk mu je uspel v 12. igri. Pri izidu 3:3 v odločilnem nizu se je Španec zbral in dobil zadnje tri igre dvoboja.

V tretjem krogu ga čaka Alexander Zverev. Z Nemcem sta odigrala izjemen obračun v tretjem krogu letošnjega grand slama v Melbournu, kjer je Rafa slavil zmago po petih nizih.

Monte Carlo, 2. krog, tabela

(4.301.125 evrov, pesek)



MURRAY (VB/1) - MULLER (LUKS)

7:5, 7:5

RAMOS VINOLAS (ŠPA/15) - BERLOCQ (ARG)

6:2, 6:2

BERDYCH (ČEŠ/9) - HAAS (NEM)

3:6, 6:1, 6:4

ČILIĆ (HRV/5) - CHARDY (FRA)

6:3, 6:0

WAWRINKA (ŠVI/3) - VESELY (ČEŠ)

6:2, 4:6, 6:2

CUEVAS (URU/16) - SOUSA (POR)

6:3, 6:3

POUILLE (FRA/11) - LORENZI (ITA)

6:2, 6:4

MANNARINO (FRA) - TSONGA (FRA/7)

6:7, 6:2, 6:3

DIMITROV (BLG/8) - STRUFF (NEM)

BAUTISTA AGUT (ŠPA/12) - SCHWARTZMAN (ARG)

A. ZVEREV (NEM/14) - F. LOPEZ (ŠPA)

6:0, 6:4

NADAL (ŠPA/4) - EDMUND (VB)

6:0, 5:7, 6:3

THIEM (AVT/6) - HAASE (NIZ)

6:3, 6:2

GOFFIN (BEL/10) - ALMAGRO (ŠPA)

7:5, 6:1

CARRENO BUSTA (ŠPA/13) - HAČANOV (RUS)

6:4, 6:4

ĐOKOVIĆ (SRB/2) - SIMON (FRA)

6:3, 3:6, 7:5

