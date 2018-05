Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novak Đoković je dvakrat osvojil turnir v Madridu. Leta 2011 je bil v finalu boljši od Rafaela Nadala, pet let pozneje je v finalu v treh nizih strl Andyja Murrayja. Foto: EPA Kyle Edmund še ni osvojil turnirja serije ATP. Njegov največji uspeh je igranje v polfinalu letošnjega Odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Foto: EPA Dodaj v

Edmund prevelik zalogaj, "Nole" zapušča Madrid

Nadal izločil Monfilsa

9. maj 2018 ob 17:05,

zadnji poseg: 9. maj 2018 ob 19:04

Madrid - MMC RTV SLO

Britanski tenisač Kyle Edmund je dosegel eno največjih zmag v karieri. V 2. krogu turnirja v Madridu je s 6:3, 2:6 in 6:2 premagal Novaka Đokovića.

Srb, ki je turnir v Madridu osvojil dvakrat, je moral 22. igralcu sveta premoč priznati po uri in 42 minutah. Dvoboj sta oba tenisača začela z breakom, prvi niz se je prelomil v peti igri, ko si je Britanec priigral dve priložnosti za odvzem začetnega udarca, in izkoristil drugo. V deveti igri je 23-letnik ponovil podvig in niz dobil s 6:3.

V drugem nizu je Đoković zaigral precej bolje, storil je zgolj tri nevsiljene napake, Edmundu je servis odvzel v prvi in sedmi igri, v osmi je izkoristil drugo od dveh zaključnih žogic za izenačenje v nizih na 1:1, potem ko je nasprotnikov forehand zletel predaleč.

V odločilnem nizu je sledil mrtvi tek do pete igre, ko je Beograjčan povedel z 0:40, nato pa zapravil vse tri priložnosti za break. Edmund se je ubranil s petimi zaporednimi točkami, v osmi igri je izkoristil nezbranost slovitega nasprotnika, povedel s 5:3, v naslednji igri pa brez izgubljene točke dosegel 14. zmago v letošnji sezoni.

"Kyle je bil v odločilnih trenutkih preprosto boljši, jaz pa sem imel povrh vsega še nekaj smole," je po dvoboju dejal Đoković, ki po poškodbi nikakor ne najde prave forme, s katero je pred leti serijsko osvajal turnirje.

Madrid (M), 2. krog, zgornji del tabele

(7.190.930 evrov, pesek)

NADAL (ŠPA/1) - MONFILS (FRA)

6:1, 6:3

SCHWARTZMAN (ARG/13) - F. LOPEZ (ŠPA)

7:5, 2:6, 6:2

ČORIĆ (HRV) - STRUFF (NEM)



THIEM (AVT/5) - DELBONIS (ARG)



DEL POTRO (ARG/4) - DŽUMHUR (BiH)

6:3, 6:3

LAJOVIĆ (SRB) - GASQUET (FRA)

7:6, 7:6

KOHLSCHREIBER (NEM) - BAUTISTA A. (ŠPA/11)

6:3, 4:6, 7:5

ANDERSON (JAR/6) - KUKUŠKIN (KAZ)

5:7, 7:6, 6:2

GOFFIN (BEL/8) - HAASE (NIZ)

7:5, 6:3

EDMUND (VB) - ĐOKOVIĆ (SRB/10)

6:3, 2:6, 6:3

SHAPOVALOV (KAN) - PAIRE (FRA)

7:6, 4:6, 6:4

RAONIC (KAN) - DIMITROV (BLG/3)

7:5, 3:6, 6:3

ISNER (ZDA/7) - HARRISON (ZDA)

7:6, 7:6

CUEVAS (URU) - RAMOS VINOLAS (ŠPA)

6:1, 6:7, 6:2

MAYER (ARG) - VERDASCO (ŠPA)

6:2, 6:1

A. ZVEREV (NEM/2) - DONSKOJ (RUS)

MADRID, osmina finala (Ž), tabela

(6.685.828 evrov, pesek)



HALEP (ROM/1) - KR. PLIŠKOVA (ČEŠ)

6:1, 6:4

KA. PLIŠKOVA (ČEŠ/6) - STEPHENS (ZDA/9)

6:2, 6:3

MUGURUZA (ŠPA/3) - KASATKINA (RUS/14)



KVITOVA (ČEŠ/10) - KONTAVEIT (EST)



GARCIA (FRA/7) - GÖRGES (NEM/11)

6:2, 6:4

SUAREZ NAVARRO (ŠPA) - PERA (ZDA)

2:6, 6:2, 6:4

ŠARAPOVA (RUS) - MLADENOVIC (FRA)

BERTENS (NIZ) - WOZNIACKI (DAN/2)

6:2, 6:2

M. L.