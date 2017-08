Edmund si je zadnji hip premislil in moral v kvalifikacije

462. del rubrike Športni SOS

22. avgust 2017 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Naslednji teden se v New Yorku začenja zadnji turnir za grand slam sezone, nekateri najboljši igralci formo pilijo na turnirju v Winston Salemu.

Tokrat smo dobili vprašanje o Kylu Edmundu in njegovem igranju na tem turnirju. Še vedno ste vabljeni k pošiljanju svojih vprašanj.

Vprašanja o športu, športni zgodovini in statistiki lahko pošljete po elektronski pošti ali Twitterju.



1.010. S prijatelji smo spremljali teniški tunir v Winston Salemu in ni nam jasno, zakaj je moral Kyle Edmund kot 45. igralec sveta igrati kvalifikacije za nastop na tem turnirju? Na turnir je med drugim direktno uvrščenih precej igralcev, ki so za njim na lestvici ATP in niso dobili povabila za nastop. Sodeč po lestvici bi moral biti Edmund ne samo neposredno uvrščen na turnir, temveč bi moral biti tudi nosilec turnirja. Mogoče veste, zakaj je temu tako?

David Kozjak

Britanec Kyle Edmund bi si s svojim statusom seveda zaslužil igranje na omenjenem turnirju. Zadnji igralec, ki si je neposredno zagotovil igranje v prvem krogu Winston Salema, je namreč Brazilec Thiago Monteiro, ki na aktualni lestvici ATP zaseda 114. mesto (na drugi strani je Edmund res 45.). Nosilci in igralci na tem turnirju so bili določeni na podlagi lestvice z 10. julija, ko je bil Monteiro stoti, Edmund pa 50.

A Edmund se neposredno na turnir ni uvrstil, ker se sprva sploh ni prijavil (zadnji rok je bil prejšnji mesec). Britanec se je za nastop v Winston Salemu odločil šele prejšnji teden, ko je v Cincinnatiju izpadel že v uvodnem krogu. "Želel sem si čim več igranja, zato sem se odločil, da bom nastopil na generalki pred New Yorkom," je razložil 22-letnik. Ker je torej zamudil rok za prijave, mu je ostala le še možnost, da se prijavi na kvalifikacijski turnir. Tam je premagal Avstralca Maxa Purcella in Francoza Jonathana Eysserica in si tako zagotovil nastop tudi v glavnem delu žreba. V prvem krogu je nato premagal Thomasa Fabbiana s 6:2 in 6:3. V naslednjem krogu ga čaka Rus Daniil Medvedjev, sicer 15. nosilec.

Slavko Jerič