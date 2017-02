Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Veselje nogometašev Egipta ob preboju v finale. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Egipčani prvi finalisti Pokala narodov

Drugi polfinale: Kamerun - Gana

1. februar 2017 ob 22:58

Libreville - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Egipta so v prvem polfinalu afriškega nogometnega prvenstva po boljšem streljanju enajstmetrovk premagali Burkino Faso (4:5).

Po 90 minutah se je tekma končala z neodločenim izidom 1:1 (0:0), takšen pa je bil izid tudi po koncu podaljška. Streljanje enajstmetrovk je Egipt dobil z izidom 4:3.

Egipt v prvem polčasu v podrejenem položaju

Egipt, ki je zadnjič v finalu afriškega prvenstva zaigral leta 2010, ko je tretjič zaporedoma osvoji naslov, skupaj je bil prvi osemkrat, je bil v prvem polčasu v podrejenem položaju, saj je bila žoga občutno več v nogah nogometašev Burkine Fasa. Izbranci Paula Duarteja so v prvih 45 minutah proti vratom 44-letnega Essama El-Hadarya sprožili 12 strelov, pet v okvir vrat, Egipčani so streljali štirikrat, Herve Kouakou Koffi pa je moral posredovati le dvakrat.

Bance izničil gol Salaha

Tudi v drugem polčasu je bila več pri žogi Burkina Faso, vendar poti do egiptovske mreže ni našla, zato pa je to v 67. minuti uspelo Mohamedu Salahu, napadalcu Rome. Toda le šest minut pozneje je Aristide Bance izid izenačil, to pa je bil sploh prvi gol, ki so ga Egipčani prejeli na letošnjem afriškem prvenstvu. Čeprav je bila Burkina Faso boljši nasprotnik tudi v nadaljevanju, se mreži do konca rednega dela tekme, prav tako pa tudi ne v podaljšku, nista več zatresli.

V finalu, ki bo na sporedu v nedeljo, bodo Egipčani igrali z boljšim iz dvoboja med Kamerunom in Gano. Tekma bo na sporedu v četrtek, ob 20. uri.

31. afriški Pokal narodov, polfinale:

Burkina Faso - EGIPT * 4:5 (1:1, 0:0)

Bance 73.; Salah 66.

* - po 11-metrovkah

Četrtek ob 20.00:

KAMERUN - GANA

Tekma za 3. mesto bo v soboto, finale pa v nedeljo v Librevillu.

M. L.