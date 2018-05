Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Nemški hokejisti so v podaljšku strli Fince. Foto: Reuters Švedska je svoje delo proti Švici opravila z odliko. Foto: Reuters VIDEO Eisenschmid v 62. minuti... VIDEO Čehi napolnili mrežo Francozov Dodaj v

Eisenschmid s krstnim zadetkom pokopal Fince

Šesta zmaga Američanov

Köbenhavn - MMC RTV SLO

Hokejisti Nemčije, nosilci srebrnega odličja z olimpijskih iger v Pjongčangu, so v 6. krogu skupine B letošnjega SP-ja elitne divizije po podaljšku ugnali Finsko (3:2).

Odločilni zadetek je v drugi minuti podaljška dosegel Markus Eisenschmid. Hokejist Montreala je zaključil hiter protinapad in zadel prazno mrežo ob drugi vratnici po podaji Dominika Kahuna. To je bil njegov prvi gol na prvenstvu.

Finci so tekmo sicer začeli odlično, že v 3. minuti je v polno zadel Eeli Tolvanen. Ta je zadel iz bliskovitega protinapada. Nemcem je nato uspel preobrat, a zanj so se morali pošteno potruditi. Najprej je v 26. minuti izid izenačil Frederik Tiffels.

Hokejist Pittsburgha je plošček lepo sprejel pred vrati in zadel iz obrata. Za vodstvo Nemčije je poskrbel Bjorn Krupp, ki je zadel s strelom iz zapestja z modre črte v 39. minuti. Finci so dolgo lomili tekmeca, dobri dve minuti pred koncem rednega dela jim je vendarle uspelo izenačiti na 2:2. V "power playu" je zadel Sebastian Aho, a kaj kmalu so Finci sklonili glave po zmagovitem zadetku Eisenschmida.

Prva zmaga nad Finsko po 25 letih pa Nemčiji ni prinesla ničesar, saj so se srebrni z olimpijskih iger že v soboto po porazu z Latvijo (1:3) poslovili od četrtfinala.

Šesta zmaga Američanov

Na drugi tekmi skupine B so ZDA dosegle še šesto zmago ter so trdno v vodstvu in zanesljiv četrtfinalist. Tokrat so razpoloženi Američani z 9:3 premagali Norvežane. Med razpoloženimi ameriškimi napadalci se je dvakrat med strelce vpisal le igralec Chicaga Patrick Kane, ki je dosegel uvodna gola na tekmi.

Čehi razbili Francoze

V skupini A v Københavnu sta zmagala oba favorita. Švedska je s 5:3 odpravila Švico in dosegla še šesto zmago, Češka pa je bila s 6:0 boljša od Francije. Za Čehe, ki so naredili pomemben korak k četrtfinalu, sta po dvakrat zadela igralec Bostona David Pastrnak (4., 8.) in Roman Horak (22., 28.). Švedi so že zanesljivi četrtfinalisti, a čakajo tudi na izkupiček Slovaške v preostalih dvobojih.

SP elitne divizije, Köbenhavn in Herning

Skupina A, 6. krog:

ŠVICA - ŠVEDSKA

3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Untersander 39., Diaz 45., Kukan 60.; Klingberg 6., Hornqvist 10., Backlund 22., Larsson 53., Paajarvi 57.

FRANCIJA - ČEŠKA

0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Pastrnak 4., 8., Jaškin 15., Horak 22., 28., Nečas 51.

AVSTRIJA - BELORUSIJA

4:0 (1:0, 3:0, 0:0)

Viveiros 5., Komarek 31., Raffl 35., Zwerger 40.

Ponedeljek ob 16.15:

RUSIJA - SLOVAŠKA

Lestvica: * x ŠVEDSKA 6 5 1 0 0 17 RUSIJA 5 4 0 1 0 13 ČEŠKA 6 2 3 0 1 12 ŠVICA 6 2 1 1 2 9 -------------------------------------- SLOVAŠKA 5 2 0 2 1 8 FRANCIJA 6 2 0 0 4 6 AVSTRIJA 6 1 0 1 4 4 BELORUSIJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina B, 6. krog, danes ob 20.15:

NEMČIJA - FINSKA

* 3:2 (0:1, 2:0, 0:1)

Tiffels 26., Krupp 39., Eisenschmid 62.; Tolvanen 3., Aho 58.

* - v podaljšku

NORVEŠKA - ZDA

3:9 (0:3, 1:4, 2:2)

Forsberg 27., K. A. Olimb 47., M. Olimb 48.; Kane 9., 13., McAvoy 16., Larkin 22., Martinez 31., Lee 37., Atkinson 40., White 43., Pionk 58.

DANSKA - JUŽNA KOREJA

3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Nielsen 23., Jensen 33., Hardt 57.; Ki 25.

Ponedeljek ob 20.15:

KANADA - LATVIJA

Lestvica: * x ZDA 6 4 2 0 0 16 FINSKA 6 4 0 1 1 13 DANSKA 6 3 1 0 2 11 KANADA 5 3 0 1 1 10 -------------------------------------- LATVIJA 5 2 1 1 1 9 NEMČIJA 6 1 1 2 2 7 NORVEŠKA 6 0 1 1 4 3 JUŽNA KOREJA 6 0 0 0 6 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

