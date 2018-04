Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 9 glasov Ocenite to novico! Po poročanju EkipeSN se v mladi slovenski izbrani vrsti dogajajo nenavadne stvari, zaradi selektorja hočejo igralci tudi bojkotirati reprezentanco. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

EkipaSN

6. april 2018 ob 14:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dan po porazu z Ukrajino je Primož Gliha ugotovil, da mora nekaj postoriti na področju homogenosti in kolektivnega duha. Igralcem je ukazal ekipni duh krepiti z nočnim življenjem.

Poslal jih je na druženje, ali, če hočete, celonočno veseljačenje v Ljubljano. Z najetim avtobusom. Nekateri igralci so temu nasprotovali, a pogoj Primoža Glihe za "team building" je bil, da gredo vsi ali nobeden.

In so šli v enega od nočnih klubov v prestolnici, kjer so ostali do jutra. Avtobus jih je namreč pobral ob pol šestih zjutraj ter jih vrnil v reprezentančno bazo.

Selektor mlade slovenske nogometne reprezentance Primož Gliha naj bi imel po poročanju EkipeSN dan pred kvalifikacijsko tekmo z Bolgarijo (Slovenija je 27. marca izgubila s 3:0) nenavadno idejo, kako dvigniti moštveni duh.

Tomaž Okorn