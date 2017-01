Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Domen prevc je bil najboljši izmed slovenske četverice. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ekipna tekma: Slovenski skakalci daleč od stopničk

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

28. januar 2017 ob 14:31,

zadnji poseg: 28. januar 2017 ob 17:17

Willingen - MMC RTV SLO

Slovenija je po prvi seriji ekipne tekme smučarjev skakalcev v Willingenu šele na osmem mestu. Vodi Nemčija pred Poljsko in Avstrijo.

Prvič na tekmi svetovnega pokala na moštveni tekmi slovensko ekipo sestavljajo vsi trije bratje Peter, Cene in Domen Prevc. Ob njih skače tudi Jurij Tepeš.

Tekma se za Slovenijo ni začela dobro. Po 126 metrov dolgem skoku Petra Prevca je bila Slovenija po prvi skupini četrta. Vsi upi na visoko uvrstitev so splavali po vodi že v drugi skupini, ko je Jurij Tepeš skočil le 101 meter. Po polovici prve serije je bila Slovenija celo na zadnjem, devetem mestu. Kot tretji je skočil Cene Prevc, ki s 119 metri prav tako ni navdušil. Daleč najboljši je bil Domen Prevc, ki je pristal pri 135 metrih. Slovenija po prvi seriji za vodilno Nemčijo zaostaja skoraj za 100 točk.

V poskusni seriji je bil s 138,5 metra najdaljši Domen Prevc.

DALJAVE SLOVENCEV 1. serija 2. serija Peter PREVC 126,0 128,0 Jurij TEPEŠ 101,0 Cene Prevc 119,0 Domen PREVC 135,0



To je tretja ekipna tekma v tej sezoni. Na prvi v Klingenthalu so zmagali Poljaki, Slovenci so bili peti, v Zakopanah pa so prejšnji konec tedna zasedli tretje mesto za Nemčijo in Poljsko.

Lani so tekmo v Willingenu dobili Nemci, Slovenci pa so bili četrti. Je pa Slovenija sicer že dvakrat zmagala tu, in sicer v letih 2013 in 2015.

Po prvi seriji: točke 1. NEMČIJA 464,1 2. AVSTRIJA 461,8 3. POLJSKA 445,1 4. FINSKA 402,3 5. NORVEŠKA 398,5 6. RUSIJA 395,1 7. JAPONSKA 370,0 8. SLOVENIJA 369,7 (P. Prevc 126/Tepeš 101/C. Prevc 119/ D. Prevc 135)

