Ekipna tekma: Slovenija v prvi seriji trenutno tretja

Planiški rekord za dobro jutro: Johansson in 250 metrov

25. marec 2017 ob 07:31,

zadnji poseg: 25. marec 2017 ob 10:46

Planica - MMC RTV SLO

V Planici poteka ekipna tekma skakalcev, termika je odlična, dan pa se je začel imenitno: Robert Johansson je v poskusni seriji pristal pri 250 metrih.

Ekipna tekma se je pred več kot 20 tisoč gledalci začela ob 10. uri, spremljamo prvo serijo. Prenos je na TV SLO 2 in na MMC-ju. Slovenska postava: Peter in Domen Prevc, Jurij Tepeš, Anže Semenič.

Semenič je poletel 236 metrov in Slovenija je bila po prvi skupini skakalcev tretja, za Norveško in Avstrijo. Domen Prevc (221,5 m) je slovensko četverico po polovici prve serije popeljal na drugo mesto. Tudi Jurij Tepeš, ki ni imel prav dobrih razmer, je pristal pri 221,5 metra. Slovenija je tako trenutno tretja, zaostaja le za Norveško in Nemčijo.

Slovenci danes poskusna 1. serija 2. serija Anže SEMENIČ - 236,0 - Domen PREVC 211,5 221,5 - Jurij TEPEŠ 206,5 221,5 - Peter PREVC 223,0 - -

Planiški rekord za dobro jutro

Norvežan Robert Johannson, ki je prejšnji teden tudi v Vikersundu preletel 250-metrsko znamko, je v poskusni seriji postavil rekord Planice: 250 metrov. Po izjemnem dosežku (video) je povedal, da je bil občutek v zraku neverjeten in da je bilo mogoče varno pristati. Johansson (hitrost na odskočni mizi: 104,9 km/h) je skočil v prvi skupini tekmovalcev, v kateri je bil tudi Markus Eisenbichler, ki je imel prav tako izjemno daljavo 248 metrov. Žirija je nato precej znižala zaletišče

Na ekipni tekmi nastopa dvanajst reprezentanc. Lani je zmagala Norveška pred Slovenijo. Sezona svetovnega pokala smučarjev skakalcev 2016/17 se bo končala v nedeljo, ko bo na posamični tekmi nastopilo 30 najboljših skakalcev. Prva serija se bo začela ob 10. uri.

VIDEO Johansson v Planici poletel do 250 m

T. O.