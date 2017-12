Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Še vedno je na el clasicu v ospredju dvoboj najboljših nogometašev zadnjih let, Cristiana Ronalda in Lionela Messija. Foto: EPA Messi je na 36 el clasicih zadel 24 golov, ob tem je zbral še 13 podaj, pripravil pa je 65 priložnosti. Foto: EPA Ronaldo je mrežo na el clasicih zatresel 17-krat. Ob tem je zbral še eno podajo in pripravil 14 priložnosti. Foto: EPA Espanyol je ugnal Atletico z 1:0. Odločil je Sergio Garcia, ki je dve minuti pred koncem matiral Jana Oblaka. To je prvi poraz Madridčanov v prvenstvu v tej sezoni. Foto: Reuters VIDEO Zidane in Valverde pred s... Dodaj v

El clasico ne bo odločil o naslovu, a Real se lahko znajde v velikih težavah

"Tekma, s katero se ne more primerjati nobena"

22. december 2017 ob 14:58

Madrid - MMC RTV SLO

Ko je na sporedu el clasico, v zadnjih letih pogosto slišimo, da se nogometni svet ustavi. Tokrat se bo v soboto že ob 13.00, ko se bosta v Madridu srečala Real in Barcelona.

Kraljevi klub ima za sabo izjemno leto. Prvemu mu je uspelo ubraniti lovoriko v Ligi prvakov, hkrati je po petih letih osvojil državno prvenstvo in bo leto 2017 končal s petimi trofejami. Poleti je pred sezono v superpokalu zlahka opravil tudi z Barcelono, ki je letos v vitrino pospravila le kraljevi pokal, a trenutno Madridčanom, čeprav dvoboj z največjim tekmecem pričakujejo samozavestni po zmagi na svetovnem klubskem prvenstvu, v La ligi ne gre po načrtih.

Morebitni poraz bi močno otežil Realove načrte o ubranitvi naslova. Trenutno so Madridčani na četrtem mestu. Res je, da imajo tekmo manj, a vseeno je zaostanek za Barcelono že visok. Katalonci imajo 42 točk, Real pa 31. Vmes sta še Atletico s 36 in Valencia s 34. Potem ko je dvakrat zapored konec novembra in na začetku decembra Barca, ki je še brez poraza, dvakrat remizirala, se je za el clasico ogrela z dvema zmagama. Najprej je z 2:0 slavila pri Villarrealu, zatem pa je s 4:0 doma nadigrala Deportivo. Na drugi strani je Real letos že štirikrat remiziral in dvakrat izgubil. Nazadnje je s kar 5:0 razbil Sevillo, teden dni pred tem pa je točki oddal v Bilbau, kjer se je z Athleticom razšel z 0:0.

Tekma, s katero se ne more primerjati nobena

"Z el clasicom se ne more primerjati nobena druga tekma. Vse ima toliko večji pomen. Vsi se zavedamo, da je nekaj posebnega, in tako jo tudi jemljemo. Skušaš tekmo vzeti kot čim bolj normalno, a ni tako. To se čuti že med ljudmi na ulici. Dokler je sam ne izkusiš, ne moreš vedeti, kako drugačna je. Vzdušje, sama tekma, navijači – takrat ugotoviš, za kako veliko stvar gre," je pred dvobojem povedal Andres Iniesta, kapetan Barcelone, ki je odigral že 36 el clasicov.

Podobno meni tudi kapetan Reala in njegov reprezentančni kolega Sergio Ramos, ki hkrati poudarja, da za nogometaše iz španske prestolnice šteje le zmaga: "To bo izjemna tekma. Ni besed, s katerimi bi lahko opisali el clasico. Je najpomembnejša tekma v sezoni. Zaradi našega položaja moramo zmagati, da ostanemo v boju za naslov. Trdo smo delali ves teden, smo pripravljeni in upamo, da osvojimo tri točke, s katerimi bomo ohranili stik z vrhom."

Oči znova uprte v Ronalda in Messija

To bo 175. ligaški obračun največjih španskih moštev. Real je slavil 72-krat, Barca 69-krat. V Madridu so bili gostitelji boljši 52-krat, Barcelona pa 20-krat. 15-krat se je tekma v španski prestolnici končala brez zmagovalca. Skupno bo to že 270. dvoboj Reala in Barcelone, Katalonci so dobili 111 obračunov, Real pa 99. Če slavi Barcelona, bo prvič do zdaj trikrat zapored zmagala na Santiago Bernabeuu, ob morebitni Realovi zmagi bo kraljevi klub Barco prvič po 38 letih premagal trikrat zapored, saj je avgusta dobil obe srečanji superpokala.

V ospredju bo znova jasno dvoboj Cristiana Ronalda in Lionela Messija. Oba, ki sta bila po petkrat izbrana za najboljša nogometaša na svetu, sta v zadnjih letih zaznamovala el clasice. Argentinec je odločil zadnjega, ko je Barca aprila slavila v Madridu s 3:2, Messi pa je za tri točke zabil v 92. minuti. Na Camp Nouu sta se v lanski sezoni kluba razšla z 1:1, potem ko je v 90. minuti domačo mrežo zatresel Sergio Ramos.

Ronaldo je imel po svetovnem klubskem prvenstvu nekaj težav s poškodbo, a je povsem nared. Zinedine Zidane lahko računa tudi na povratnika Garetha Bala, ki pa naj še ne bi začel tekme. Pri Barci je pripravljen Jordi Alba, ki je imel nekaj težav, še nekaj časa pa bo odsoten glavna poletna okrepitev Ousmane Dembele, ki je lovil zeleno luč pred tekmo v Madridu, a naj bi se na zelenice vrnil v novem letu. Zidane ima na na voljo tako rekoč vse igralce. Ernesto Valverde, ki ga čaka prvi el clasico v trenerski vlogi, pa poleg Dembeleja ne more računati na Samuela Umtitija, Paca Alcacerja, Rafinho in Gerarda Deulofeuja.

17. krog, sobota ob 13.00:

REAL MADRID - BARCELONA

Verjetni postavi:

Real Madrid: Navas, Dani Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modrić, Isco, Ronaldo, Bezema.

Barcelona: ter Stegen, Sergio Roberto, Pique, Vermaelen, Jordi Alba, Busquets, Rakitić, Iniesta, Paulinho, Messi, L. Suarez.

Sodnik: Jose Sanchez

Ob 16.15:

VALENCIA - VILLARREAL



Ob 18.30:

DEPORTIVO - CELTA VIGO

LEVANTE - LEGANES 0:0

RK: Campana 94.; Amrabat 68.



GETAFE - LAS PALMAS 2:0 (2:0)

Cala 6., Amath 15.



REAL SOCIEDAD - SEVILLA 3:1 (1:1)

Martinez 18., Zubeldia 76., Vela 90.; Ben Yedder 44.



EIBAR - GIRONA 4:1 (2:1)

Inui 1., 54., Charles 10., Jordan 92.; Timor 26.



ALAVES - MALAGA 1:0 (0:0)

Munir 60.

BETIS - ATHLETIC BILBAO 0:2 (0:1)

Raul Garcia 36./11-m, Feddal 85./ag

RK: Amat 34./Betis



ESPANYOL - ATLETICO MADRID 1:0 (0:0)

Sergio Garcia 88.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

Lestvica: BARCELONA 16 13 3 0 42:7 42 ATLETICO MADRID 17 10 6 1 25:8 36 VALENCIA 16 10 4 2 36:16 34 REAL MADRID 15 9 4 2 30:11 31 SEVILLA 17 9 2 6 20:22 29 VILLARREAL 16 7 3 6 23:20 24 EIBAR 17 7 3 7 22:29 24 GETAFE 17 6 5 6 22:16 23 REAL SOCIEDAD 17 6 5 6 31:29 23 GIRONA 17 6 5 6 21:26 23 ATHLETIC BILBAO 17 5 6 6 18:19 21 LEGANES 16 6 3 7 12:14 21 REAL BETIS 17 6 3 8 25:31 21 ESPANYOL 17 5 5 7 14:21 20 CELTA VIGO 16 5 3 8 27:24 18 LEVANTE 17 3 9 5 15:22 18 ALAVES 17 5 0 12 13:25 15 DEPORTIVO 16 4 3 9 18:31 15 MALAGA 17 3 2 12 13:31 11 LAS PALMAS 17 3 2 12 13:38 11

